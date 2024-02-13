Раскрыты подробности жизни Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки
Телеграм-канал Насти Ивлеевой
Настя Ивлеева после «голой» вечеринки полностью поставила светскую жизнь на паузу — она не посещает никакие мероприятия.
Как утверждают источники, блогерша практически не выезжает из своего подмосковного коттеджа на Новой Риге. В столицу Ивлеева теперь выбирается очень редко и только по делам.
Недавно Ивлееву и её бойфренда Бориса Махмурова заметили возле автофастфуда. Пара набрала еды на 1400 рублей и сразу же уехала, сообщил Shot.
Звезде, возможно, и правда стоит экономить: по данным телеграм-канала, все рекламные контракты с ней либо заморожены, либо вообще разорваны. Не появится блогерша и в двух сериалах и полнометражном фильме — ей уже ищут замену.
Зато претензий к Ивлеевой нет ни у полиции, ни у следователей, заявили источники. Интересуются ею только налоговики — они подозревают, что звезда не доплатила 137 млн рублей налогов.
Как только Ивлеева разберётся с налоговой, она начнёт постепенно возвращаться к привычной жизни, заключил собеседник сетевого издания.
Ивлеева сейчас судится с заводом, на котором разливали напитки под её брендом Easy Peasy. Блогерша требует от предприятия 4,6 млн рублей.