Жизнь
Опубликовано 13 февраля 2024, 16:50
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Раскрыты подробности жизни Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки

Со скандальной «почти голой» вечеринки в клубе «Мутабор» прошло почти два месяца. За это время некоторые «отменённые» гости злополучного праздника успели вернуться на экраны. А вот хозяйка того вечера Настя Ивлеева так и не появлялась в медиапространстве. Телеграм-канал Shot выяснил, где сейчас Ивлеева и ждать ли её возвращения в соцсети.
Телеграм-канал Насти Ивлеевой

Телеграм-канал Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева после «голой» вечеринки полностью поставила светскую жизнь на паузу — она не посещает никакие мероприятия.

Как утверждают источники, блогерша практически не выезжает из своего подмосковного коттеджа на Новой Риге. В столицу Ивлеева теперь выбирается очень редко и только по делам.

Недавно Ивлееву и её бойфренда Бориса Махмурова заметили возле автофастфуда. Пара набрала еды на 1400 рублей и сразу же уехала, сообщил Shot.

Звезде, возможно, и правда стоит экономить: по данным телеграм-канала, все рекламные контракты с ней либо заморожены, либо вообще разорваны. Не появится блогерша и в двух сериалах и полнометражном фильме — ей уже ищут замену.

Зато претензий к Ивлеевой нет ни у полиции, ни у следователей, заявили источники. Интересуются ею только налоговики — они подозревают, что звезда не доплатила 137 млн рублей налогов.

Как только Ивлеева разберётся с налоговой, она начнёт постепенно возвращаться к привычной жизни, заключил собеседник сетевого издания.

Ивлеева сейчас судится с заводом, на котором разливали напитки под её брендом Easy Peasy. Блогерша требует от предприятия 4,6 млн рублей.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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