Раскрыты подробности жизни Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки

Звезде, возможно, и правда стоит экономить: по данным телеграм-канала, все рекламные контракты с ней либо заморожены, либо вообще разорваны. Не появится блогерша и в двух сериалах и полнометражном фильме — ей уже ищут замену.

Зато претензий к Ивлеевой нет ни у полиции, ни у следователей, заявили источники. Интересуются ею только налоговики — они подозревают, что звезда не доплатила 137 млн рублей налогов.

Как только Ивлеева разберётся с налоговой, она начнёт постепенно возвращаться к привычной жизни, заключил собеседник сетевого издания.

Ивлеева сейчас судится с заводом, на котором разливали напитки под её брендом Easy Peasy. Блогерша требует от предприятия 4,6 млн рублей.