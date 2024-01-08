Жизнь
18:00, 08 января 2024
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Расплата за «голую вечеринку». Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Гости «голой вечеринки» Насти Ивлеевой продолжают расплачиваться за то, что зашли к ней на огонёк. Едва ли не больше всех досталось молодому рэперу Vacio (Николай Васильев), который явился на праздник в самом откровенном наряде. Мало того что он никак не может выйти из спецприёмника (его второй раз арестовали), так вдобавок парень получил повестку в военкомат.

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Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Лобарёв, в спецприёмнике музыкант содержится в одиночной камере и работает над новыми песнями.

При этом рэпер совершенно не понимает, за что его арестовали второй раз. По его словам, сразу после выхода на свободу его отвезли в военкомат, где вручили повестку на 9 января.

Потом его снова привезли в участок и во время профилактической беседы он повторил слова, которыми обругал тех, кто сорвал с него носок на вечеринке. После этого его снова увезли в спецприёмник.

Кстати, служба в армии Vacio вроде как не грозит: он не прошёл комиссию ещё в родном Екатеринбурге.

Претензии к Vacio возникли, после того как в интернет слили видео, где он тусуется на «голой вечеринке» в одном носке.

«В своё оправдание скажу, что это культура рок-н-ролла, эпатаж, и была совершена провокация!» — процитировал Vacio «Московский комсомолец».

Основанием для первого ареста рэпера стали нарушение общественного порядка и нецензурная брань. Также его оштрафовали на 200 000 рублей. Он должен был выйти на свободу 5 января.

Однако уже 6 января суд признал его виновным в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением законному требованию представителя власти, и заключил под стражу ещё на 10 суток.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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