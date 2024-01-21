Опубликовано 21 января 2024, 22:00
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«Располневшая тётка средних лет». Митя Фомин сказал, что думает о стилисте Рогове
В 2023 году стилист Александр Рогов опубликовал список тех звёзд российского шоу-бизнеса, которые, по его мнению, одеваются глупо и нелепо. Среди таких немодных селебрити оказались Ананстасия Волочкова, певцы Митя Фомин, Филипп Киркоров, певица Ольга Бузова. Спустя несколько месяцев в одном из своих интервью Митя Фомин решил ответить Рогову и высказался насчёт его внешнего вида.
По словам экс-солиста группы Hi-Fi, Рогов выглядит не очень хорошо и даже плохо. «Он выглядит плохо, отвратительно, как располневшая тётка средних лет, безобразно, неприятно смотреть», — отметил Митя Фомин.
При этом сам Рогов позже говорил, что никого своим списком обидеть не хотел. Он думал, что такой стиль этих людей — часть образа для привлечения внимания публики.
Кстати, Александр Рогов теперь будет вести программу «Модный приговор» на Первом канале. Его выбрали сами телезрители.