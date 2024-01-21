Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 22:00
1 мин.

«Располневшая тётка средних лет». Митя Фомин сказал, что думает о стилисте Рогове

В 2023 году стилист Александр Рогов опубликовал список тех звёзд российского шоу-бизнеса, которые, по его мнению, одеваются глупо и нелепо. Среди таких немодных селебрити оказались Ананстасия Волочкова, певцы Митя Фомин, Филипп Киркоров, певица Ольга Бузова. Спустя несколько месяцев в одном из своих интервью Митя Фомин решил ответить Рогову и высказался насчёт его внешнего вида.
«Располневшая тётка средних лет». Митя Фомин сказал, что думает о стилисте Рогове
© кадр из видео / YouTube-канал FAMETIME TV

По словам экс-солиста группы Hi-Fi, Рогов выглядит не очень хорошо и даже плохо. «Он выглядит плохо, отвратительно, как располневшая тётка средних лет, безобразно, неприятно смотреть», — отметил Митя Фомин.

При этом сам Рогов позже говорил, что никого своим списком обидеть не хотел. Он думал, что такой стиль этих людей — часть образа для привлечения внимания публики.

Кстати, Александр Рогов теперь будет вести программу «Модный приговор» на Первом канале. Его выбрали сами телезрители.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.