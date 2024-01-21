«Располневшая тётка средних лет». Митя Фомин сказал, что думает о стилисте Рогове

По словам экс-солиста группы Hi-Fi, Рогов выглядит не очень хорошо и даже плохо. «Он выглядит плохо, отвратительно, как располневшая тётка средних лет, безобразно, неприятно смотреть», — отметил Митя Фомин.

При этом сам Рогов позже говорил, что никого своим списком обидеть не хотел. Он думал, что такой стиль этих людей — часть образа для привлечения внимания публики.

Кстати, Александр Рогов теперь будет вести программу «Модный приговор» на Первом канале. Его выбрали сами телезрители.