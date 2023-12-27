«Разбирайтесь с Собчак». Отец Ивлеевой заступился за дочь после скандальной вечеринки

«Она ребёнок взрослый. Девка умная. Если она так поступила — значит, надо было так», — сказал Ивлеев.

Также он высказался о видеообращении, на котором дочь извиняется за «голую» вечеринку и просит у народа дать ей второй шанс. По словам отца, Ивлеева сама знает, «плакать ей или не плакать».

«Вы разбирайтесь с Собчак, а не с Настей!» — возмутился мужчина.

При этом Вячеслав Ивлеев отметил, что Настя от него давно «отказалась» и они не общаются. Хотя он продолжает относиться к ней как к дочери и говорит, что будет всегда её поддерживать.

Сама Ивлеева рассказывала, что росла без отца и даже не знает, как он выглядит.

«Я не ищу этого человека, мне не интересно, как он выглядит, чем живёт, мне не нужна встреча для того, чтобы он мне рассказал какие-то советы», — признавалась блогерша.

О «голой» вечеринке

Вечеринка» с участием звёзд шоу-бизнеса, блогеров и других знаменитостей прошла в клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия обозначили как Almost Naked (почти без одежды). При этом некоторые гости поняли эти слова по-своему. Рэпер Vacio пришёл на тусу вообще в одном носке.

Среди гостей на мероприятии были Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и другие звёзды. После шквала критики они начали один за другим записывать видеообращения с извинениями. Правда, делали это тоже своеобразно. Например, Киркоров заявил, что даже не знал о характере вечеринки, а когда понял, что там творится, сразу ушёл.

Ивлеева извинялась дважды. Она признала, что мероприятие надо было проводить по-другому, «в ногу со временем, с учётом нынешнего положения». Но было уже поздно: теперь с ней отказываются сотрудничать МТС и «Тинькофф», общественники хотят засудить блогершу на 1 млрд рублей, а Екатерина Мизулина сообщила о проверке Ивлеевой на уплату налогов.