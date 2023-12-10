Раздаёте домашний wi-fi гостям? Срочно настройте эту функцию, чтобы не попасться хакерам
И дело не в том, что к вам домой под видом гостя может проникнуть настоящий кибермошенник. Человек может вообще не знать, что он — разносчик вируса. Зато у щедрого хозяина могут увести важные персональные данные. Но есть одна функция в ваших роутерах, которая защитит от такого расклада, рассказали представители провайдера цифровых услуг «Дом.ру».
Freepik/master1305
Вирус может попасть на устройство человека, к примеру, после работы на незащищённых сайтах. Если после этого он подключится к вашей домашней сети, вирус или вредоносное ПО могут проникнуть к вам, предупредили аналитики.
Чем это грозит? В руках киберпреступников могут оказаться ваши пароли, логины, учётные записи и банковские данные. К тому же они смогут пользоваться вашим интернетом.
И что, не давать гостям пароль от домашнего wi-fi? Вовсе нет. Просто настройте на роутере специальную функцию — гостевая сеть. Так у гостей будет отдельный wi-fi канал, по которому они подключатся к вашему интернету. При этом они не смогут видеть другие устройства и данные в основной домашней сети, и ваша персональная информация будет защищена.
Из других плюсов: сможете ограничить скорость и установить время доступа к гостевой сети. Это не только минимизирует риски, но и не даст вашим гостям залипнуть в сериал, вместо того чтобы общаться с вами.
Настроить чудо-функцию просто: достаточно открыть настройки роутера и активировать её там, рассказали эксперты RT.