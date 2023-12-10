Раздаёте домашний wi-fi гостям? Срочно настройте эту функцию, чтобы не попасться хакерам

Вирус может попасть на устройство человека, к примеру, после работы на незащищённых сайтах. Если после этого он подключится к вашей домашней сети, вирус или вредоносное ПО могут проникнуть к вам, предупредили аналитики.

Чем это грозит? В руках киберпреступников могут оказаться ваши пароли, логины, учётные записи и банковские данные. К тому же они смогут пользоваться вашим интернетом.

И что, не давать гостям пароль от домашнего wi-fi? Вовсе нет. Просто настройте на роутере специальную функцию — гостевая сеть. Так у гостей будет отдельный wi-fi канал, по которому они подключатся к вашему интернету. При этом они не смогут видеть другие устройства и данные в основной домашней сети, и ваша персональная информация будет защищена.

Из других плюсов: сможете ограничить скорость и установить время доступа к гостевой сети. Это не только минимизирует риски, но и не даст вашим гостям залипнуть в сериал, вместо того чтобы общаться с вами.

Настроить чудо-функцию просто: достаточно открыть настройки роутера и активировать её там, рассказали эксперты RT.