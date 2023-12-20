Раздетую Бузову со сцены унёс на руках неизвестный мужчина. Что произошло?

Ольга Бузова в третий раз получила звание иконы стиля, и за наградой она вышла на сцену в чёрном платье с кейпом и высокими перчатками. Во время выступления она призналась, что перчатки её вконец доконали, потому что из-за них не получалось воспользоваться телефоном, а кейп жал ей и натирал подмышки.

В итоге певица начала избавляться от раздражающих элементов образа прямо на сцене. Скинула она и туфли, потому что высокий каблук её утомил.

«На каблуках я нахожусь с утра и до вечера. Это правда очень тяжело, поэтому о чём я мечтаю сейчас — это просто чтобы меня кто-то взял на ручки и отнёс домой…» — заявила артистка, и её намек тут же поняли — ведущий подхватил Бузову на руки и спустил со сцены.

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