Жизнь
17:20, 20 декабря 2023
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Раздетую Бузову со сцены унёс на руках неизвестный мужчина. Что произошло?

Обычно где российская певица и телеведущая Ольга Бузова, там и эпатаж. Редко когда её появление на публике не вызывает недоумение и лёгкое замешательство. В этот раз на ежегодной премии Fashion TV она начала раздеваться прямо на сцене. Впрочем, понять артистку можно — красота требует жертв, но иногда на это не остаётся никаких сил.

Раздетую Бузову со сцены унёс на руках неизвестный мужчина. Что произошло?

© buzova86/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ольга Бузова в третий раз получила звание иконы стиля, и за наградой она вышла на сцену в чёрном платье с кейпом и высокими перчатками. Во время выступления она призналась, что перчатки её вконец доконали, потому что из-за них не получалось воспользоваться телефоном, а кейп жал ей и натирал подмышки.

В итоге певица начала избавляться от раздражающих элементов образа прямо на сцене. Скинула она и туфли, потому что высокий каблук её утомил.

«На каблуках я нахожусь с утра и до вечера. Это правда очень тяжело, поэтому о чём я мечтаю сейчас — это просто чтобы меня кто-то взял на ручки и отнёс домой…» — заявила артистка, и её намек тут же поняли — ведущий подхватил Бузову на руки и спустил со сцены.

Ранее Бузова рассказывала, как относится к пластическим операциям и планирует ли делать что-то себе.

Автор:Ника Белова
Редакция
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