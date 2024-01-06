Разгадана одна из самых сложных криптограмм в мире. Что в ней было

Однажды Сара Риверс Кофил купила в антикварном магазине старинное шёлковое платье. Оно было бы просто одним из коллекции, если бы не обнаруженная особенность — загадочный потайной карман. В нём лежали два листочка с предложениями из случайных слов. Новая хозяйка платья могла бы выбросить бумагу как мусор, но решила показать фотографии в своём блоге. И тут началось: находка заинтересовала множество людей. Её даже прозвали «криптограммой шелкового платья». Почти 10 лет никто не мог разгадать, что же означает зашифрованное.

Ситуация изменилась благодаря аналитику Уэйну Чану, увлекающемуся взломом кодов. Мужчина быстро понял, что перед ним телеграфный код XIX века. Такой использовал Корпус связи армии США, который служил национальной метеорологической службой в конце 1800-х годов. Так стало ясно, и с какого времени сохранилось платье.

Ну а главное — Чан решил, что набор слов в записках означает название станции, давление, температуру и так далее. В итоге с помощью Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований определили точную дату из кода — 27 мая 1888 года. Выяснилось, что речь идёт о метеостанцияи Колледжа Сент-Джонс UM.

Исследователь получил ключ к разгадке, когда наткнулся на старую книгу «Телеграфные рассказы и история телеграфа». В ней приводились данные о том, как в США велись наблюдения за погодой в последней трети 19 века. За мониторинг погодных условий отвечала небольшая группа правительственных чиновников. Каждый день они рассылали по стране сотни метеорологических телеграмм. Поставившая в тупик дешифровщиков «Шёлкового платья» кодировка позволяла существенно сократить расходы на рассылку. Стоимость каждого слова составляла несколько долларов, поэтому был разработан шифр, позволявший одним словом передавать сразу несколько климатических показателей.

Кому принадлежало это платье? На ткани была пришита бирка с именем Беннетт. А Уэйн даже нашёл её — в ежегодном отчёте Службы связи за 1888 год значилась мисс Мэри К. Беннетт. Она была добровольным наблюдателем за погодой в Фэрвью в штате Иллинойс. Но остается непонятным, зачем ей понадобилось прятать текст в потайном кармане и как в шифровку о погоде в городах Соединённых штатов попали сведения, касающиеся нескольких локаций в Канаде.

А ранее исследователи раскрыли причину смертей первооткрывателей гробницы Тутанхамона. Дело оказалось далеко не в проклятии.