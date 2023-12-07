Разговор на языке любви. Психолог раскрыл простые советы, как супругам научиться понимать друг друга

Почему люди не слышат друг друга

Есть множество стереотипов о разнице полов. Например, что мужчины — более логичные и рассудительные, а женщины — более эмоциональные. Или что женщины внезапны, а мужчины склонны к планированию. Однако учёные и психологи не раз проводили исследования, доказывающие, что гендерные особенности не влияют на коммуникацию.

На самом деле для недопонимания может быть множество других причин, среди которых: