Разговор на языке любви. Психолог раскрыл простые советы, как супругам научиться понимать друг друга
Мужчины с Марса, а женщины — с Венеры, и им никогда не понять друг друга. Знакомая риторика? Такие заблуждения часто приводят к тому, что люди в паре даже не пытаются научиться говорить на одном языке. Между тем проблемы в общении далеко не всегда кроются в разнице полов. Как научиться выражать свои мысли и чувства так, чтобы партнёр нас понял, и научиться слышать его, рассказал психолог Виталий Самсон.
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Почему люди не слышат друг друга
Есть множество стереотипов о разнице полов. Например, что мужчины — более логичные и рассудительные, а женщины — более эмоциональные. Или что женщины внезапны, а мужчины склонны к планированию. Однако учёные и психологи не раз проводили исследования, доказывающие, что гендерные особенности не влияют на коммуникацию.
На самом деле для недопонимания может быть множество других причин, среди которых:
- различия в мышлении;
- особенности воспитания, тёплое или холодное общение в семье;
- окружение и круг общения;
- разный уровень интеллекта, в том числе эмоционального;
- социокультурные факторы и влияние общества.
Но в целом на личность, характер и эмоциональный фон влияет не половая принадлежность, а мир вокруг нас. И недопонимания одного порядка могут возникнуть как с противоположным полом, так и со своим — просто из-за разного жизненного опыта.
То же и с чувством любви, которое для всех имеет разное проявление. Его база закладывается, опять же, в детстве. Мы копируем родительские паттерны выражения любви к нам, а потом переносим их на партнёра. Но у того могут быть совершенно другие семейные сценарии. И вот тут-то возникает точка недопонимания.
Что важно для одного, может быть менее важно для другого. Это не значит, что между ними нет чувств. Это значит, что они говорят на разных языках любви, и это необходимо учитывать.
Какие бывают языки любви
Впервые об этом понятии заговорил американский автор Гэри Чепмен в своей книге «Пять языков любви: как выразить любовь вашему спутнику» (1992). Его концепция предполагает, что выражение чувств к объекту симпатии подобно языку общения, и эти языки могут быть разные.
Всего выделяют пять языков любви:
Время. Партнёр, чей язык любви — «качественное время», ценит внимание и преданность. Ему важно, чтобы возлюбленный был готов к глубоким беседам и совместному досугу, а задержки на работе и предпочтение времяпрепровождений без партнёра его разочаровывают.
Помощь. Этот язык любви заключается в заботе о бытовых потребностях партнёра и помощи в трудных моментах. Они оценивают вклад партнёра и ожидают взаимную поддержку.
Подарки. Люди этого типа проявляют любовь в виде подарков. Имеет значение даже не материальная ценность, сколько знак внимания. Они стараются подобрать особенный и ценный подарок и ждут того же от своего партнёра. Непродуманные подарки «лишь бы что» или забывчивость в этом вопросе могут их расстроить.
Слова. Эти люди ценят прямые слова поддержки и привязанности. Для них фразы «я люблю тебя», «я рядом» и так далее приобретают большую ценность, чем любой подарок или помощь. Они радуются комплиментам, а неудачные фразы или молчание могут их ранить глубже, чем действия.
Прикосновения. Для этого типа личностей важно ощущать физическое присутствие партнёра, обниматься, держаться за руки без особой причины. Отказ от прикосновений может серьёзно задеть их чувства.
Как правильно использовать языки любви для коммуникации с партнёром
Главное правило во всех отношениях — говорить о своих чувствах и желаниях. Ошибочно думать, что люди способны читать мысли и догадываться. Самый простой способ «научить» партнёра слышать — сказать словами.
В российской культуре не слишком принято откровенно разговаривать внутри семьи: в своё время было много запретных тем, и отголоски того периода всё ещё живут в нас и в наших родителях. Однако тенденция показывает, что люди, которым сейчас ещё нет 30 лет, больше склонны к диалогу.
Доверие и открытость — важные индикаторы эмоционального благополучия. Чем больше у человека здоровых выражений этих качеств, тем выше его успех и удовлетворённость жизнью, и тем выше шансы на налаживания коммуникаций с партнёром.
Так как заставить партнёра «разговориться»? Очень просто — словами и своим примером. Если вы хотите, например, чтобы вас обняли, обнимите сами и скажите, что прикосновения для вас крайне важны.
Ещё один способ — попробуйте перевести претензии в шутку, предложите партнёру составить список своих желаний. Задача — вывести партнёра из невербального общения в вербальное, а непонятные намёки — в прямые просьбы и озвучивание истинных желаний.
«Единственный способ найти подход к своему партнёру — разговоры и взаимопонимание. Если мы понимаем свой язык любви и узнаём язык любви своей женщины или своего мужчины, то у нас есть все шансы быть услышанными и понятыми», — уверен Виталий Самсон.