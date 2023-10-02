Размер имеет значение. Какую грудь выбирают россиянки для пластики

Как рассказал пластический хирург клиники эстетической и антивозрастной медицины Sophie Fleur Арсен Чиракадзе, девушки часто обращаются к специалистам, чтобы подправить грудь, а точнее — её увеличить. Однако предпочитают они при этом не самый большой размер, а умеренные 2,5–3.

Есть, разумеется, и исключения, которые желают сделать всё да побольше — там разброс начинается от 3,5 и заканчивается на 5, но это более редкие случаи. Такие любители пожить на широкую ногу чаще встречаются в США.

При этом врач добавил, что если хочется скорректировать грудь, то лучше ориентироваться не на собственные хотелки, а на советы хирурга, потому что он рассчитывает максимальный размер по имеющимся данным пациентки. То есть имплант нужно подбирать исходя из ширины грудной клетки девушки, размера талии, роста, веса и так далее. Ориентировка на местности важна, если пациентке в итоге хочется получить естественную грудь.

По словам Чиракадзе, у хирургов и пациенток обычно одна цель — сделать грудь (в данном случае) привлекательной, а это обычно зависит не от размера, а от формы. Поэтому небольшая, но подтянутая всегда лучше, чем огромная, но неестественная, заявил специалист.

При этом важно понимать, что у каждого импланта есть срок годности, это примерно 10 лет. Причём проблема не в материале импланта, а в чужеродном предмете, который поместили в организм. К тому же гравитация тоже делает своё дело, и грудь нужно подтягивать.