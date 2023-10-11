Разойтись по-хорошему. Юрист рассказала, как брачный договор помогает при разводе

Первое, что надо знать про брачный договор, — он всегда в приоритете перед установленным законом режимом совместной собственности (он означает, что у супругов равные права по владению и распоряжению имуществом). То есть если не заключить брачный договор, имущественный спор бывшим супругам придётся решать в суде. А это занимает много времени, отметила Данильченко. Порой только суд первой инстанции может рассматривать дело больше года. А потом придётся ждать результатов апелляции и кассации.

Более того, то, что дело отправится в суд, ещё не гарантирует, что все стороны получат то, на что рассчитывали. Суд порой принимает очень странные решения: например, если у супругов было две квартиры, не отписать каждому по отдельной жилплощади, а обе поделить между ними пополам.

Кроме того, придётся платить пошлину — в зависимости от цены иска. Как отметила Данильченко в беседе с «Газетой.Ru», пошлина может доходить до 60 000 рублей.

Кстати, заключить брачный договор можно в любой момент, в том числе и перед разводом. Иногда так поступают пары, которые уже решили не сохранять отношения, но делить имущество в судах не хотят. Или если один из супругов решил взять квартиру в ипотеку, а второй против, отметила юрист.

После развода бывшие супруги порой делят не только квартиры, машины и детей. Приходится решать, с кем останется любимый пёсик или котик — с папой или с мамой. Почитайте, что на этот счёт говорит закон.