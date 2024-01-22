Развеяны 3 популярных мифа об акне, которые мешают его победить
Лечение акне: развенчиваем мифы
Миф 1. При акне нужно сдать кучу анализов
Многие уверены, что важно провериться на глисты, простейшие, дисбактериоз и демодекс, а также сделать УЗИ брюшной полости.
На самом деле для исследования проблемы акне ничего из этого не требуется. А вот визит к дерматологу — обязателен. Он может направить к гинекологу или эндокринологу, если найдёт признаки гиперандрогении. Среди них нарушение менструального цикла, рост волос на подбородке, над верхней губой и снижение тембра голоса.
Миф 2. О препаратах для лечения акне
Есть заблуждение о том, что от угревой сыпи помогают пробиотики, глюконат кальция, тиосульфат натрия и глистогонные средства.
На самом деле в зависимости от степени тяжести врач назначает что-то одно:
- наружные препараты: ретиноиды, азелаиновая кислота, бензоилпероксид;
- системную терапию — изотретиноин внутрь.
Также дерматолог подберёт подходящий вам гель для умывания и крем. Эффект от наружного лечения можно заметить только через три месяца, предупредила Дадашева. Самостоятельно отменять его не стоит.
Миф 3. Акне появляется из-за молока
На самом деле молоко не причина акне. У некоторых оно лишь может усугубить проблему. При этом угри не пройдут, даже если придерживаться строгой безмолочной диеты.
«Если вы выпили литр молока вечером, а наутро появилось много прыщей и эта ситуация повторяется, вам рекомендуется пить меньше молока, а не исключить его», — объяснила дерматолог.
Она напомнила желающим избавиться от акне о важности трёх составляющих:
- найти хорошего дерматолога;
- следовать его назначениям;
- показываться в процессе лечения.
Тем не менее немало россиян тянут с обращением к специалисту, пытаясь вылечить акне самостоятельно. В этом им помогает богатый ассортимент различных средств, обещающих быстрый результат. На деле же увлечение ими может лишь навредить. Как ещё не стоит лечить угревую сыпь, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Томс.