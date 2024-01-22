Развеяны 3 популярных мифа об акне, которые мешают его победить

Лечение акне: развенчиваем мифы

Миф 1. При акне нужно сдать кучу анализов

Многие уверены, что важно провериться на глисты, простейшие, дисбактериоз и демодекс, а также сделать УЗИ брюшной полости.

На самом деле для исследования проблемы акне ничего из этого не требуется. А вот визит к дерматологу — обязателен. Он может направить к гинекологу или эндокринологу, если найдёт признаки гиперандрогении. Среди них нарушение менструального цикла, рост волос на подбородке, над верхней губой и снижение тембра голоса.

Миф 2. О препаратах для лечения акне

Есть заблуждение о том, что от угревой сыпи помогают пробиотики, глюконат кальция, тиосульфат натрия и глистогонные средства.

На самом деле в зависимости от степени тяжести врач назначает что-то одно:

наружные препараты: ретиноиды, азелаиновая кислота, бензоилпероксид;

системную терапию — изотретиноин внутрь.

Также дерматолог подберёт подходящий вам гель для умывания и крем. Эффект от наружного лечения можно заметить только через три месяца, предупредила Дадашева. Самостоятельно отменять его не стоит.

Миф 3. Акне появляется из-за молока

На самом деле молоко не причина акне. У некоторых оно лишь может усугубить проблему. При этом угри не пройдут, даже если придерживаться строгой безмолочной диеты.

«Если вы выпили литр молока вечером, а наутро появилось много прыщей и эта ситуация повторяется, вам рекомендуется пить меньше молока, а не исключить его», — объяснила дерматолог.

Она напомнила желающим избавиться от акне о важности трёх составляющих:

найти хорошего дерматолога;

следовать его назначениям;

показываться в процессе лечения.

Тем не менее немало россиян тянут с обращением к специалисту, пытаясь вылечить акне самостоятельно. В этом им помогает богатый ассортимент различных средств, обещающих быстрый результат. На деле же увлечение ими может лишь навредить. Как ещё не стоит лечить угревую сыпь, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Томс.