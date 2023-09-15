Ребёнок истерит каждый раз перед походом в садик? Вот 7 способов это прекратить

Что делать, если ребёнок не хочет в детский сад

1. Следите за режимом дня

Родители должны дать ребёнку с удовольствием начать день — и не тащить его в садик ещё сонного. Заложите время на его пробуждение, чтобы он собрался без спешки и в хорошем настроении. По возможности дайте ему поиграть, пообниматься с членами семьи или просто полежать.

Чтобы на всё это утром было время, ребёнок должен ложиться не слишком поздно, ведь малышу нужно выспаться.

2. Смените провожающего

Если ребёнок категорически не хочет выходить из дома и сильно плачет, по возможности предложите кому-то из членов семьи поводить его в сад вместо привычного сопровождающего. Это может успокоить малыша.

3. Проговаривайте эмоции ребёнка

Придерживайтесь правила «быть зеркалом, а не градусником»: взрослый должен не показывать, как ему не нравится поведение ребёнка, а проговаривать его эмоции.

«Например, сказать спокойным голосом: "Тебе не хочется идти в детский сад", "Ты бы хотел остаться дома", "Ты плачешь, но всё равно одеваешься, потому что знаешь, что в детский садик нужно ходить", "Детский сад — это место, где находятся детки, пока родители на работе", — продолжила Елена Бурьевая.

Не исключено, что ребёнок ещё поплачет и попросит объятий, но, скорее всего, через несколько минут сам побежит в садик.

4. Не растягивайте прощание

Если малыш плачет, когда вы уже зашли в сад, можно успокоить его, обозначив точное время прощания. Поставьте будильник, например, на пять минут, и скажите, что ровно столько у вас есть на объятия, поцелуи и разговоры.

« Не стоит растягивать это время, поскольку в итоге вы начинаете нервничать , что уже опаздываете на работу, и ребёнок в итоге не успокоится», — подчеркнула специалист.

Вполне возможно, что до конца малыш не успокоится, но здесь в дело вступает воспитатель, который знает немало способов увлечь ребёнка и переключить его внимание.

5. Дайте ребёнку фотографию

Мамы, другого члена семьи или всех сразу — это поможет, когда малыш соскучится. Маленьким детям сложно удерживать образы в голове, поэтому понадобится бумажное фото. Ещё можно сделать футболку с фотографией — так малышу не придётся заглядывать в шкафчик.

6. Доступно объясните, когда вернётесь

Дети далеко не сразу постигают концепцию времени, поэтому при расставании с малышом лучше не говорить, что за ним придут через два или три часа.

« Лучше сказать конкретно, что придёте после сна или после обеда . То есть нужно назвать действие, которое будет совершено ребёнком, и проговорить, что сейчас он будет завтракать, потом пойдёт, допустим, на музыкальное занятие, после на прогулку, затем у него обед, и после него придёте вы», — объяснила Елена Бурьевая.

7. Не обманывайте ребёнка

Не говорите, что вернётесь совсем скоро или что в садик нужно только сегодня. Честно объясните, как часто необходимо ходить в детсад и сколько времени там находиться.