Ребёнок попал под плохое влияние? Психолог рассказала, что надо делать

Третий вариант — это открытая борьба, когда ребёнок говорит: «С кем хочу, с тем общаюсь». Но в семье в этом случае разгорается маленькая война.

В общем, куда ни глянь, всюду одни проблемы. Поэтому сам запрет с кем-то общаться выглядит абсурдно, считает специалист. Лучше обсудите с ребёнком, что вас тревожит, и выслушайте, как он смотрит на ситуацию.

Почему ребёнок в принципе попадает в плохую компанию? Возможно, он не находит своего места в семье и просто устал от гиперопеки.

Чтобы показать свой характер, школьник может начать пить, курить и материться. Но виноваты в этом вовсе не друзья.

«На самом деле они совершенно не готовы увидеть то, что это результат довольно жёсткого домашнего режима, когда у ребёнка не спрашивают его мнения, когда ребёнку не позволяют решать самому, когда мнение ребёнка не учитывается — "тебе этого не надо"», — объяснила психолог.

И когда отличник выбирает дружбу с двоечником, важно понять, почему так происходит — какую потребность ребёнок закрывает рядом с таким внешне неуспешным другом. Если родители разгадали загадку, то надо ещё придумать, как дать необходимое ребёнку, чтобы ему не приходилось дружить с кем-то, кто на него плохо влияет.

Василькова советует в этом случае посоветоваться с психологом или самому поучится психологии и начать замечать, что происходит с ребёнком и в чём он нуждается. Тогда он и будет выбирать друзей другого плана.