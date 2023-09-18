Ребёнок попал под плохое влияние? Психолог рассказала, что надо делать
Запрещая ребёнку общаться с друзьями, родители становятся его врагами, считает психолог, эксперт по коммуникации, автор психологических комиксов Татьяна Василькова. В этом случае у него есть три пути, один другого не лучше. Многие продолжат дружить, с кем они хотят. В этом случае у ребёнка появляются секреты от мамы с папой. Реже сын или дочь слушаются и бросают близких друзей. Это чревато потерей способности заводить новых приятелей, ведь на всё нужно разрешение родителей.
Третий вариант — это открытая борьба, когда ребёнок говорит: «С кем хочу, с тем общаюсь». Но в семье в этом случае разгорается маленькая война.
В общем, куда ни глянь, всюду одни проблемы. Поэтому сам запрет с кем-то общаться выглядит абсурдно, считает специалист. Лучше обсудите с ребёнком, что вас тревожит, и выслушайте, как он смотрит на ситуацию.
Почему ребёнок в принципе попадает в плохую компанию? Возможно, он не находит своего места в семье и просто устал от гиперопеки.
Чтобы показать свой характер, школьник может начать пить, курить и материться. Но виноваты в этом вовсе не друзья.
«На самом деле они совершенно не готовы увидеть то, что это результат довольно жёсткого домашнего режима, когда у ребёнка не спрашивают его мнения, когда ребёнку не позволяют решать самому, когда мнение ребёнка не учитывается — "тебе этого не надо"», — объяснила психолог.
И когда отличник выбирает дружбу с двоечником, важно понять, почему так происходит — какую потребность ребёнок закрывает рядом с таким внешне неуспешным другом. Если родители разгадали загадку, то надо ещё придумать, как дать необходимое ребёнку, чтобы ему не приходилось дружить с кем-то, кто на него плохо влияет.
Василькова советует в этом случае посоветоваться с психологом или самому поучится психологии и начать замечать, что происходит с ребёнком и в чём он нуждается. Тогда он и будет выбирать друзей другого плана.