Ребёнок родился без ануса, перенёс 6 операций и выжил
В Великобритании женщина родила мальчика без анального отверстия. Хотя обследования во время беременности не показали патологию. Проблема вскрылась сразу после родов: осмотревшие ребёнка врачи констатировали, что у мальчишки редкая патология — атрезия (отсутствие) ануса и прямой кишки.
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Далее последовала череда операций, пишет Daily Mail. Сначала мальчику сформировали временную стому (искусственное отверстие). Матери пришлось выхаживать сына в одиночку, так как родственники боялись этим заниматься, якобы из-за возможности занести инфекцию.
Вскоре ребёнку сделали анопластику — восстановление заднего прохода. Но эта операция нарушила работу стомы, поэтому врачи пошли на радикальный шаг: вывели часть кишечника на поверхность живота и установили калоприемник. Ребёнку было плохо, по словам матери, он не мог есть 11 дней, ослаб и истощился. Когда его состояние немного улучшилось, последовали новые операции. В том числе и удаление значительной части кишечника.
Сейчас ребёнку год. Врачи предполагают, что мальчик проведёт со стомой всю жизнь и, возможно, никогда не приучится к горшку. Но, несмотря на все трудности, мальчик растёт счастливым ребёнком, говорит его мама.
Факт
Аноректальные пороки развития встречаются примерно у 1 ребёнка из 5000.