Ребёнок выпил, как себя вести? Психолог дал 6 советов

Вместо того чтобы обвинять и осуждать, специалист советует успокоиться и оценить обстановку. Если сорваться на ребёнка, то есть шанс навсегда потерять с ним контакт, а в этом случае пьянство повторится, сообщил специалист Life.ru.

Второй совет: нужно узнать, что реально произошло. Для этого вместо нравоучений и обвинений спросите ребёнка, что заставило его выпить. Может, надавили сверстники или у него стресс, а возможно, причина в желании понравиться или произвести впечатление.

В-третьих, стоит убедиться, что вашему чаду не нужна медицинская помощь и что ребёнок в безопасности. Лучше отложить выяснение отношений до того момента, пока он не почувствует себя лучше. Когда он оклемается, беседу провести всё-таки стоит, хоть разговор предстоит и непростой. Выслушайте ребёнка, поддержите его и не осуждайте — это основа для открытого общения в будущем.

Также необходимо рассказать подростку о рисках, которые несёт в себе употребление алкоголя. Нужно делать это мягко, без нотаций и нравоучений — расскажите о физических и психологических последствиях.

В конце концов, постарайтесь вместе найти решение проблемы. Отталкиваться нужно от причины, которая подтолкнула подростка к тому, чтобы напиться. Если самостоятельно разобраться не вышло, то стоит обратиться к специалисту. А ещё обязательно напомните своему ребёнку, что вы рядом и всегда готовы помочь ему.

О том, как помочь школьнику справиться с буллингом в школе, «Секрет» рассказал в этом материале.