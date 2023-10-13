Ребёнок выпил, как себя вести? Психолог дал 6 советов
В жизни всякое бывает, и в какой-то момент родители видят, что их чадо, которому ещё недавно меняли пелёнки, пришло домой навеселе. Как на это реагировать? Что сказать пьяному подростку или лучше подождать, пока сын или дочь протрезвеет? Во-первых, говорит клинический психолог Денис Макаровский, нужно подойти к ситуации с пониманием. Ведь дети могут совершать те же ошибки, что и взрослые.
Вместо того чтобы обвинять и осуждать, специалист советует успокоиться и оценить обстановку. Если сорваться на ребёнка, то есть шанс навсегда потерять с ним контакт, а в этом случае пьянство повторится, сообщил специалист Life.ru.
Второй совет: нужно узнать, что реально произошло. Для этого вместо нравоучений и обвинений спросите ребёнка, что заставило его выпить. Может, надавили сверстники или у него стресс, а возможно, причина в желании понравиться или произвести впечатление.
В-третьих, стоит убедиться, что вашему чаду не нужна медицинская помощь и что ребёнок в безопасности. Лучше отложить выяснение отношений до того момента, пока он не почувствует себя лучше. Когда он оклемается, беседу провести всё-таки стоит, хоть разговор предстоит и непростой. Выслушайте ребёнка, поддержите его и не осуждайте — это основа для открытого общения в будущем.
Также необходимо рассказать подростку о рисках, которые несёт в себе употребление алкоголя. Нужно делать это мягко, без нотаций и нравоучений — расскажите о физических и психологических последствиях.
В конце концов, постарайтесь вместе найти решение проблемы. Отталкиваться нужно от причины, которая подтолкнула подростка к тому, чтобы напиться. Если самостоятельно разобраться не вышло, то стоит обратиться к специалисту. А ещё обязательно напомните своему ребёнку, что вы рядом и всегда готовы помочь ему.
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