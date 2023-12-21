Ребёнок заигрался в «Слово пацана»? Как вытащить его из плохой компании
Ребёнок может оказаться в плохой компании из-за одиночества, низкой самооценки и авторитарного стиля воспитания родителей. Если он не чувствует теплоту и любовь в семье, не получает необходимой поддержки, пойдёт искать всё это в дружбе. Но она не всегда благоприятна — например, как в сериале «Слово пацана», рассказывающем о молодёжных группировках конца 80-х годов. «Лента.ру» узнала у психолога, как помочь ребёнку, попавшему в плохую компанию.
Как понять, что ребёнок попал в плохую компанию
По словам руководителя службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяны Исраелян, указывать на это могут такие изменения в поведении ребёнка:
- много времени проводит не дома;
- приходит домой позже обычного;
- не рассказывает, где был и что делал;
- игнорирует существующие правила;
- стал раздражительным, агрессивным, неразговорчивым и скрытным;
- начал хуже учиться, прогуливает уроки;
- врёт даже по мелочам.
Что делать, если ребёнок попал в плохую компанию
Дайте ему понять, что вы не будете ругать, а, наоборот, в любой ситуации поддержите, потому что любите просто за то, что он ваш ребёнок. Важно ненавязчиво предложить свою помощь, не давить.
«Самое главное — проявлять понимание, искренне желать помочь, но делать это мягко, иначе ребёнок будет напуган или раздражён. Окружите его любовью и заботой, чтобы он чувствовал себя любимым и в безопасности», — объяснила психолог.
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Дальше всё зависит от того, откуда появилась неблагополучная компания. Если вы это выясните, есть что предпринять, но сначала Исраелян порекомендовала посоветоваться с ребёнком, так как он может бояться последствий со стороны новых друзей.
А вообще варианты действий такие:
- если компания из школы — поговорите с учителем или с кем-то из администрации школы. Если ничего не изменится, подумайте, не лучше ли перевести ребёнка в другую;
- если образовалась на улице — обратитесь в полицию, а также к психологу, чтобы помочь ребёнку выйти из этого без травм.
Также можно отдать ребёнка в секцию, где научат постоять за себя, в театральный кружок — для получения навыков выступления на публике — или на коммуникативный тренинг, чтобы научиться говорить «нет» и выражать свое мнение.
Ранее старший психолог СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю старший лейтенант Станислав Сутормин порекомендовал родителям не запрещать подросткам смотреть «Слово пацана», а сделать это вместе с ними. По его мнению, во время просмотра нужно обсуждать наиболее яркие и спорные моменты картины.