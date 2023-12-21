Ребёнок заигрался в «Слово пацана»? Как вытащить его из плохой компании

«Слово пацана. Кровь на асфальте». Как сериал о подростковых бандах стал событием и почему его требуют запретить

Дальше всё зависит от того, откуда появилась неблагополучная компания. Если вы это выясните, есть что предпринять, но сначала Исраелян порекомендовала посоветоваться с ребёнком, так как он может бояться последствий со стороны новых друзей.

А вообще варианты действий такие:

если компания из школы — поговорите с учителем или с кем-то из администрации школы. Если ничего не изменится, подумайте, не лучше ли перевести ребёнка в другую;

— поговорите с учителем или с кем-то из администрации школы. Если ничего не изменится, подумайте, не лучше ли перевести ребёнка в другую; если образовалась на улице — обратитесь в полицию, а также к психологу, чтобы помочь ребёнку выйти из этого без травм.

Также можно отдать ребёнка в секцию, где научат постоять за себя, в театральный кружок — для получения навыков выступления на публике — или на коммуникативный тренинг, чтобы научиться говорить «нет» и выражать свое мнение.

Ранее старший психолог СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю старший лейтенант Станислав Сутормин порекомендовал родителям не запрещать подросткам смотреть «Слово пацана», а сделать это вместе с ними. По его мнению, во время просмотра нужно обсуждать наиболее яркие и спорные моменты картины.