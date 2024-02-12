Редкий заразный вирус убил первого человека. Грозит ли он россиянам?

Смерть от вируса в США

Мужчина изначально обратился к врачам с высокой температурой, ослабленным иммунитетом и увеличенными лимфоузлами. Вдобавок на его теле появились красные пятна.

После смерти пожилого пациента медики решили пересмотреть историю его болезни и только тогда нашли в его крови следы вируса Аляскапокс.

Врачи предполагают, что американец мог подхватить вирус от бездомной кошки, жившей по соседству, сообщил портал Alaska public media. По мнению учёных, Аляскапокс изначально появился у крупного рогатого скота, затем перешёл грызунам, а уже от них — кошкам.

Это первый случай тяжёлого течения инфекции Аляскапокс, повлёкшей за собой госпитализацию и смерть, уточнили в департаменте здравоохранения Аляски.

Что за Аляскапокс

Вирус Аляскапокс («оспа с Аляски») относится к тому же роду, что и натуральная оспа. Впервые его обнаружили у пациента в городе Фэрбенкс. Все случаи заражения произошли у жителей региона после контактов с животными. Передачу вируса от человека к человеку не регистрировали.

Грозит ли вирус России

В Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России исключены.

«Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — добавили в ведомстве.

Ранее учёные заявили, что из-за глобального потепления и промышленного освоения Арктики и Сибири законсервированные во льдах микроорганизмы могут вырваться наружу и начать распространение по планете. Это может привести к новой пандемии.