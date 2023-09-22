Реконструкция будущего. Раскрыта техника, которая поможет не переживать по пустякам

Важно дать объективную оценку происходящему. Но как это сделать, когда эмоции хлещут через край? На помощь придёт упражнение из когнитивно-поведенческой терапии, которое называется «Правило пяти лет», рассказал клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, к. м. н. Денис Долгов.

Выполнять его так:

подумайте о событии, из-за которого вы сильно переживаете. Чтобы получилось посмотреть на ситуацию со стороны, можно подумать о себе в третьем лице;

чтобы снизить накал эмоций, опишите события на бумаге;

теперь подумайте: будет ли это событие действительно важным через пять лет?

важно честно отвечать на этот вопрос: вполне вероятно, что большая часть вещей, на которые сегодня вы реагируете так остро, по прошествии пяти лет вы едва вспомните.

Такая «реконструкция будущего» поможет изменить восприятие событий, а значит, и свою эмоциональную реакцию на них, заключил Долгов.