Жизнь
20:45, 22 сентября 2023
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Реконструкция будущего. Раскрыта техника, которая поможет не переживать по пустякам

Жизненные неурядицы случаются с каждым. Поругались с кем-то в транспорте, начальник раскритиковал отчёт, вторая половинка закатила сцену ревности — да мало ли причин бывает для плохого настроения. Однако некоторые события мы воспринимаем как трагедию, хотя на самом деле они такими не являются. Как не застревать в собственных переживаниях, особенно если они того не стоят?

Реконструкция будущего. Раскрыта техника, которая поможет не переживать по пустякам
© Freepik

Важно дать объективную оценку происходящему. Но как это сделать, когда эмоции хлещут через край? На помощь придёт упражнение из когнитивно-поведенческой терапии, которое называется «Правило пяти лет», рассказал клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, к. м. н. Денис Долгов.

Выполнять его так:

  • подумайте о событии, из-за которого вы сильно переживаете. Чтобы получилось посмотреть на ситуацию со стороны, можно подумать о себе в третьем лице;
  • чтобы снизить накал эмоций, опишите события на бумаге;
  • теперь подумайте: будет ли это событие действительно важным через пять лет?
  • важно честно отвечать на этот вопрос: вполне вероятно, что большая часть вещей, на которые сегодня вы реагируете так остро, по прошествии пяти лет вы едва вспомните.

Такая «реконструкция будущего» поможет изменить восприятие событий, а значит, и свою эмоциональную реакцию на них, заключил Долгов.

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