Реконструкция будущего. Раскрыта техника, которая поможет не переживать по пустякам
Жизненные неурядицы случаются с каждым. Поругались с кем-то в транспорте, начальник раскритиковал отчёт, вторая половинка закатила сцену ревности — да мало ли причин бывает для плохого настроения. Однако некоторые события мы воспринимаем как трагедию, хотя на самом деле они такими не являются. Как не застревать в собственных переживаниях, особенно если они того не стоят?
Важно дать объективную оценку происходящему. Но как это сделать, когда эмоции хлещут через край? На помощь придёт упражнение из когнитивно-поведенческой терапии, которое называется «Правило пяти лет», рассказал клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, к. м. н. Денис Долгов.
Выполнять его так:
- подумайте о событии, из-за которого вы сильно переживаете. Чтобы получилось посмотреть на ситуацию со стороны, можно подумать о себе в третьем лице;
- чтобы снизить накал эмоций, опишите события на бумаге;
- теперь подумайте: будет ли это событие действительно важным через пять лет?
- важно честно отвечать на этот вопрос: вполне вероятно, что большая часть вещей, на которые сегодня вы реагируете так остро, по прошествии пяти лет вы едва вспомните.
Такая «реконструкция будущего» поможет изменить восприятие событий, а значит, и свою эмоциональную реакцию на них, заключил Долгов.