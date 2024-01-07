Рэп-ветеран из 90-х пропал при загадочных обстоятельствах

Когда рэпера видели последний раз, он был в бежевых штанах и куртке, чёрных толстовке и кепке.

Булавинцев родился в Москве и с 1991 года выступал в составе таких рэп-объединений, как D.O.B., «Империя», RAPtila Camaradaz. Позже он также продюсировал группы «Многоточие», Nonamerz и Ю.Г. Ещё в 2005 году портал Rap.ru называл Sir-J «рэп-ветераном» и «одним из старейших отечественных рэперов и битмейкеров».

Ранее стало известно, что рэпера Vacio арестовали ещё на 10 суток. Это произошло в тот день, когда он должен был выйти из спецприёмника.