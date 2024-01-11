Жизнь
11:20, 11 января 2024
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Рэпер Vacio покаялся за злосчастную вечеринку. Теперь он за ЗОЖ и против ЛГБТ*

Рэпер Vacio заявил, что сменил вектор творчества и ведёт здоровый образ жизни. Николай Васильев находится уже вторую неделю в спецприёмнике, куда он попал после «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Силовиков и судью возмутило, что он дефилировал там в одном лишь носке. В новогодние праздники у него было много времени для раздумий и теперь своими мыслями он решил поделиться в своём телеграм-канале.

кадр из видео / YouTube-канал VACÍO

кадр из видео / YouTube-канал VACÍO

Он сам пишет музыку и тексты для своих песен, а ещё артист сменил вектор своего творчества: теперь он активно пропагандирует ЗОЖ.

Vacio заявил, что с каждым днём старается стать лучше и проходит через испытания, которые делают его сильнее. Также музыкант отметил, что понимает ответственность за свой поступок с носком и признает, что перегнул.

«Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ*-сообществ и, разумеется, никогда их не пропагандировал!» — отметил он.

Ещё Васильев написал, что в погоне за хайпом ему часто хотелось выделиться из толпы, но на вечеринке Ивлеевой он переоценил свои возможности. «Я хочу, чтобы вы знали, что я не такой человек, каким могу показаться вам на первый взгляд. Я надеюсь на ваше понимание», — заключил рэпер.

Шумиха после скандального мероприятия не утихает до сих пор. Недавно стало известно, что клуб «Мутабор», где проходила вечеринка, закрыли на 90 дней.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#НОВОГОДНИЙ
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