Рэперу дали три «Грэмми» и задержали прямо на церемонии. Как прошло скандальное награждение

Задержание рэпера

Прямо во время церемонии полиция задержала американского рэпера Killer Mike (он же Майкл Сантьяго Рендер). Произошло это не сразу, а после того как музыкант получил три премии «Грэмми» (за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а ещё за лучший рэп-альбом Michael).

По данным сотрудника службы безопасности, который следил за ситуацией в зале, задержание не имеет отношения к премии. В полиции журналистам рассказали, что пока идёт расследование они не могут предоставить каких-либо данных.

По данным источника The Hollywood Reporter, на рэпера даже надели наручники, но освободить его могут в течение дня.

Трек из «Барби» стал «Песней года».

Композиция What Was I Made For? Билли Айлиш получила награду в номинации «Песня года». Именно она звучала в нашумевшем фильме «Барби». Кстати, за неё Айлиш наградили ещё и «Золотым глобусом».

Новый альбом Тейлор Свифт

Тейлор Свифт объявила о выходе нового альбома. Он появится 19 апреля и будет называться The Tortured Poets Department. Своим секретом певица поделилась, когда получала «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» за пластинку Midnights.

