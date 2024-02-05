Жизнь
Опубликовано 05 февраля 2024, 10:00
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Рэперу дали три «Грэмми» и задержали прямо на церемонии. Как прошло скандальное награждение

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». Её учредила Национальная академия искусства и науки звукозаписи ещё в 1958 году. Приз представляет собой маленький граммофон. На этот раз «Грэмми» стала уже 66-й по счёту. В четвёртый раз подряд мероприятие вёл комик и телеведущий Тревор Ноа. Без скандалов не обошлось.
Рэперу дали три «Грэмми» и задержали прямо на церемонии. Как прошло скандальное награждение
© кадр из видео / YouTube-канал Recording Academy / GRAMMYs

Задержание рэпера

Прямо во время церемонии полиция задержала американского рэпера Killer Mike (он же Майкл Сантьяго Рендер). Произошло это не сразу, а после того как музыкант получил три премии «Грэмми» (за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а ещё за лучший рэп-альбом Michael).

По данным сотрудника службы безопасности, который следил за ситуацией в зале, задержание не имеет отношения к премии. В полиции журналистам рассказали, что пока идёт расследование они не могут предоставить каких-либо данных.

По данным источника The Hollywood Reporter, на рэпера даже надели наручники, но освободить его могут в течение дня.

Трек из «Барби» стал «Песней года».

Композиция What Was I Made For? Билли Айлиш получила награду в номинации «Песня года». Именно она звучала в нашумевшем фильме «Барби». Кстати, за неё Айлиш наградили ещё и «Золотым глобусом».

Новый альбом Тейлор Свифт

Тейлор Свифт объявила о выходе нового альбома. Он появится 19 апреля и будет называться The Tortured Poets Department. Своим секретом певица поделилась, когда получала «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» за пластинку Midnights.

Ранее стало известно, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли уже в пятый раз.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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