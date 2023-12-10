Решили перевоспитать партнёра? Психолог рассказала, к чему это приведёт

Чаще всего изменений от своих половинок ждут женщины. Они живут эмоциями и любят фантазировать идеальное развитие отношений, а в итоге хотят переделать партнёра под свои мечты и ожидания, объяснила психолог. И это лишь одна проблема.

Нередко даме ещё и мало полученного результата — и она хочет продолжать трансформацию. Объясняется это в том числе тем, что мужчина просто не способен оправдать её представления, ведь многие решения женщина принимает импульсивно, под влиянием изменений гормонального фона.

К тому же дамы частенько манипулируют, это тоже не на пользу отношениям. Во-первых, эффект недолгий, а во-вторых, приходит момент, когда приёмчики перестают действовать.

В целом попытки перевоспитать человека ни к чему хорошему не приводят — они лишь создают проблемы в отношениях, которые могут закончиться даже их завершением. Как минимум подогнанный под партнёра человек теряет свою харизму и волю.