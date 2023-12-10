Решили перевоспитать партнёра? Психолог рассказала, к чему это приведёт
Идеальных людей в нашем мире не существует, у каждого есть свои недостатки, которые могут не подходить другим. Нередко партнёр забирает половинку как есть, а потом активно пытается её переделать. Почему это плохая идея, aif.ru рассказала психолог Анна Сухова. По её словам, если появляется желание изменить другого, начтаь нужно с себя.
Чаще всего изменений от своих половинок ждут женщины. Они живут эмоциями и любят фантазировать идеальное развитие отношений, а в итоге хотят переделать партнёра под свои мечты и ожидания, объяснила психолог. И это лишь одна проблема.
Нередко даме ещё и мало полученного результата — и она хочет продолжать трансформацию. Объясняется это в том числе тем, что мужчина просто не способен оправдать её представления, ведь многие решения женщина принимает импульсивно, под влиянием изменений гормонального фона.
К тому же дамы частенько манипулируют, это тоже не на пользу отношениям. Во-первых, эффект недолгий, а во-вторых, приходит момент, когда приёмчики перестают действовать.
В целом попытки перевоспитать человека ни к чему хорошему не приводят — они лишь создают проблемы в отношениях, которые могут закончиться даже их завершением. Как минимум подогнанный под партнёра человек теряет свою харизму и волю.
«Секрет комфортных и долгосрочных отношений в принятии своего партнёра со всеми достоинствами и недостатками. Вместо жёстких, эгоистичных переделок партнёра под свои ожидания», — сказала психолог.
Если же человека сразу не устроили минусы другого, лучше и не строить отношения, чем понадеяться на переделки. Если же вы уже в паре, но не довольны партнёром, дистанцируйтесь, поживите для себя и подумайте, не стоит ли что-то изменить что-то в себе или образе жизни. Не исключено, что партнёр, глядя на довольную вас, сам придёт к тому, что ему нужно что-то в себе изменить.
А на случай, если вы не пытаетесь переделывать свою половинку, но и без этого постоянно ссоритесь, у нас есть рекомендации о том, как делать это правильно. Психолог Татьяна Василькова объяснила, зачем прежде чем выдвинуть партнёру претензии, нужно задать вопросы самому себе, какие фразы говорить не стоит и почему лучше не сравнивать любимого с другими.