«Ревную Филиппа». Замужняя подруга Киркорова призналась в чувствах
Известная диджей Катя Гусева, которой приписывают роман с королём российской эстрады Филиппом Киркоровым, рассказала, что думает о новой спутнице певца. Дело в том, что раньше Киркоров довольно часто появлялся на светских мероприятиях в сопровождении Гусевой, но теперь, когда девушка вышла замуж, его всё чаще видят в окружении одной из самых завидных невест Москвы — Татьяны Тур.
Как сообщил портал «Утро.ру», Тур считают самой богатой невестой столицы и одной из самых влиятельных женщин в шоубизе. Она является продюсером и гендиректором центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena.
По словам Гусевой, она когда-то была знакома с Татьяной Тур и надеется возобновить общение. «Тем более, она возглавляет крупную концертную площадку, которую я открывала и с которой хочу дружить и дальше», — объяснила диджей.
Девушка также добавила, что Тур с Филиппом хорошо смотрятся. И ещё она слышала, что Киркоров планирует свадьбу. Не зря же на пальце у него красуется кольцо. «И, конечно, я немного ревную Филиппа. Вроде бы мне, замужней девушке, не надо ревновать, но сказываются четыре года нашего плотного с Филиппом общения», — сказала Гусева.
Она уточнила, что рабочие отношения с певцом у неё всё так же крепки.
Ранее стало известно, что у Киркорова появилась ещё одна Пугачёва. О чём речь — можно узнать тут.