«Ревную Филиппа». Замужняя подруга Киркорова призналась в чувствах

Как сообщил портал «Утро.ру», Тур считают самой богатой невестой столицы и одной из самых влиятельных женщин в шоубизе. Она является продюсером и гендиректором центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena.

По словам Гусевой, она когда-то была знакома с Татьяной Тур и надеется возобновить общение. «Тем более, она возглавляет крупную концертную площадку, которую я открывала и с которой хочу дружить и дальше», — объяснила диджей.

Девушка также добавила, что Тур с Филиппом хорошо смотрятся. И ещё она слышала, что Киркоров планирует свадьбу. Не зря же на пальце у него красуется кольцо. «И, конечно, я немного ревную Филиппа. Вроде бы мне, замужней девушке, не надо ревновать, но сказываются четыре года нашего плотного с Филиппом общения», — сказала Гусева.

Она уточнила, что рабочие отношения с певцом у неё всё так же крепки.

Ранее стало известно, что у Киркорова появилась ещё одна Пугачёва. О чём речь — можно узнать тут.