Режиссёр «Слова пацана» рассказал о выходе последней серии

Судьба последних серий «Слова пацана»

Финал «Слово пацана» переснимут

По словам Крыжовникова, восьмая серия будет круче, эмоциональнее и острее первого варианта.

«Не то чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает», — объяснил он.

Концовка появится только на легальных сервисах. Дату выхода назовут позднее.

Слив серий «Слово пацана»

Официально 7-я и 8-я серия нашумевшего сериала должны были появиться 14 и 21 декабря, но кто-то закинул их в интернет ещё до 14-го. Правда, судя по всему, это был рабочий вариант плохого качества: в видео, например, пропадает звук, видны водяные знаки и нет саундтрека.

О том, чем мог закончиться сериал, можно прочитать здесь.

Исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский отреагировал на слив фразой со ставшим популярным благодаря сериалу словом.

«Кто слил, тот чушпан» , — заявил он.

Что значит чушпан

Напомним, «Слово пацана» рассказывает о молодёжных группировках Казани конца 1980-х. Слово «чушпан» как раз пришло из тех времён и мест и стало популярным благодаря сериалу.

Чушман — это человек, не состоящий в банде, чужак, в общем, не пацан. По словам Роберта Гараева, автора книги, по которой сняли «Слово пацана», это слово унизительное и члены группировок не считали чушпанов за людей, обижали их, например отнимали деньги.

Но почему это слово вдруг так понравилось россиянам?

Во-первых, для современного языка естественно появление модных слов, объяснила профессор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, доктор филологических наук Ольга Сухих.

Во-вторых, это слово удобнее использовать в речи, ведь оно короче и определённее, чем описание. Ну и, в-третьих, большие шансы на «модность» и распространённость — как раз у слов, прозвучавших в известном фильме, игре и так далее.

Кстати, психолог считает, что лучше не запрещать подросткам смотреть «Слово пацана», а делать это вместе с ними. Не для «общего» развития, а чтобы обсуждать с детьми наиболее яркие и спорные моменты. А ещё, по его мнению, вскоре после окончания об этом сериале все забудут. Ну, поживём-увидим.