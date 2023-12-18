Режиссёр «Слова пацана» рассказал о выходе последней серии
Зрителям оставалось дождаться всего несколько дней до выхода финальной серии сериала «Слово пацана», но команда неожиданно решила изменить концовку. Поэтому узнать, чем закончится история подростков, можно будет не 21 декабря, как планировалось, а «чуть позже». Правда, первый, черновой вариант уже успели слить в Сеть. Но режиссёр Жора Крыжовников не советует его смотреть. Те, кто уже посмотрел, смогут сравнить с новой версией.
Судьба последних серий «Слова пацана»
Финал «Слово пацана» переснимут
По словам Крыжовникова, восьмая серия будет круче, эмоциональнее и острее первого варианта.
«Не то чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает», — объяснил он.
Концовка появится только на легальных сервисах. Дату выхода назовут позднее.
Слив серий «Слово пацана»
Официально 7-я и 8-я серия нашумевшего сериала должны были появиться 14 и 21 декабря, но кто-то закинул их в интернет ещё до 14-го. Правда, судя по всему, это был рабочий вариант плохого качества: в видео, например, пропадает звук, видны водяные знаки и нет саундтрека.
О том, чем мог закончиться сериал, можно прочитать здесь.
Исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский отреагировал на слив фразой со ставшим популярным благодаря сериалу словом.
«Кто слил, тот чушпан» , — заявил он.
Что значит чушпан
Напомним, «Слово пацана» рассказывает о молодёжных группировках Казани конца 1980-х. Слово «чушпан» как раз пришло из тех времён и мест и стало популярным благодаря сериалу.
Чушман — это человек, не состоящий в банде, чужак, в общем, не пацан. По словам Роберта Гараева, автора книги, по которой сняли «Слово пацана», это слово унизительное и члены группировок не считали чушпанов за людей, обижали их, например отнимали деньги.
Но почему это слово вдруг так понравилось россиянам?
Во-первых, для современного языка естественно появление модных слов, объяснила профессор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, доктор филологических наук Ольга Сухих.
Во-вторых, это слово удобнее использовать в речи, ведь оно короче и определённее, чем описание. Ну и, в-третьих, большие шансы на «модность» и распространённость — как раз у слов, прозвучавших в известном фильме, игре и так далее.
Кстати, психолог считает, что лучше не запрещать подросткам смотреть «Слово пацана», а делать это вместе с ними. Не для «общего» развития, а чтобы обсуждать с детьми наиболее яркие и спорные моменты. А ещё, по его мнению, вскоре после окончания об этом сериале все забудут. Ну, поживём-увидим.