«Результаты вас удивят». Названа техника, которая поможет начать ценить себя

По словам Лабковского, техника называется «Я — супергерой». Она очень простая, но действенная, заметил эксперт.

Вечером перед тем, как ложиться спать, стоит взять лист бумаги и написать на нём всё, что вы успели сделать за день. Записывать стоит все дела, даже самые небольшие. То же можно сделать в заметках в телефоне. «Уверен, результаты вас удивят», — объяснил Лабковский.

Ранее Лабковский рассказал, что делает человека счастливым. Это не слава и не деньги.