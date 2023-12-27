«Результаты вас удивят». Названа техника, которая поможет начать ценить себя
У каждого бывают такие моменты, когда кажется, что стоишь на месте в карьерном плане, в личной жизни и вообще дни проходят впустую. При этом складывается ощущение, что все остальные покоряют мир, путешествуют и развиваются. Психолог Михаил Лабковский рассказал о технике, которая поможет изменить отношение к собственной жизни и начать ценить то, что вы делаете.
По словам Лабковского, техника называется «Я — супергерой». Она очень простая, но действенная, заметил эксперт.
Вечером перед тем, как ложиться спать, стоит взять лист бумаги и написать на нём всё, что вы успели сделать за день. Записывать стоит все дела, даже самые небольшие. То же можно сделать в заметках в телефоне. «Уверен, результаты вас удивят», — объяснил Лабковский.
Ранее Лабковский рассказал, что делает человека счастливым. Это не слава и не деньги.