Родителям дали советы, как быстро научить ребёнка таблице умножения

Она дала 4 совета, как легко выучить таблицу умножения. Во-первых, учите таблицу умножения по порядку, начиная с умножения на 2 и заканчивая на 9.

Во-вторых, сначала нужно научиться считать по 2, 3, 4 и так далее. Что это значит: к примеру, ребёнок начал изучать умножение на 2, значит, сначала он учится считать по два.