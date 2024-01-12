Родителям дали советы, как быстро научить ребёнка таблице умножения
Изучение таблицы умножения — огромная работа для учеников начальной школы. Причём кто-то запоминает её с ходу, другие мучаются несколько месяцев. Задача родителей — помочь ребёнку побыстрее одолеть эту самую таблицу. Как быстро выучить умножение натуральных чисел до 10, рассказала методист начальной школы «Онлайн-школа № 1» Алина Жданова.
Freepik/gpointstudio
Прежде чем начинать разучивать саму таблицу, нужно объяснить ребёнку принцип умножения. Сделать это можно так: возьмите 12 карандашей и попросите ребёнка взять по 3 карандаша 4 раза. Нужно сразу объяснить, что если взять 4 карандаша 3 раза, то результат не изменится, отметила Жданова.
«Так ребёнок не только поймёт принцип умножения, но и разберётся с переместительным свойством умножения. Соответственно, он сделает вывод, что всю таблицу умножения учить не обязательно, нужно запомнить лишь половину», — сказала методист.
Она дала 4 совета, как легко выучить таблицу умножения. Во-первых, учите таблицу умножения по порядку, начиная с умножения на 2 и заканчивая на 9.
Во-вторых, сначала нужно научиться считать по 2, 3, 4 и так далее. Что это значит: к примеру, ребёнок начал изучать умножение на 2, значит, сначала он учится считать по два.
«Здесь можно играть в игру "снежный ком". Каждый из вас по очереди будет называть следующее число. Например, ребёнок говорит 0, вы говорите 2, далее ребёнок говорит 4, а вы — 6 и так далее», — предложила методист.
В-третьих, найдите в интернете удобный тренажёр для изучения таблицы умножения. Первое время, выполняя задания, разрешайте подглядывать в таблицу умножения, потом её лучше убрать. Достаточно упражняться на тренажёре каждый день по 5 минут, чтобы с лёгкостью выучить таблицу умножения, отметила Жданова.
И в-четвёртых, для закрепления всей таблицы подойдёт игра «Лото».
«Правила игры такие же, что и в традиционном лото. Заранее распечатайте на карточках выражения и отдельно ответы. Вы раскладываете карточки, а затем по очереди вытягиваете результат. У кого карточка закроется быстрее, тот и победил», — объяснила эксперт.
В процессе разучивания таблицы умножения важно, чтобы ребёнок видел вашу поддержку и заинтересованность, тогда получится сформировать доверие, заключила Жданова.
В юном возрасте школьные предметы могут даваться с трудом, и ребёнок может очень долго корпеть над учебниками, прежде чем у него что-то начнёт получаться. Только вот такое времяпрепровождение в больших количествах не пойдёт здоровью на пользу. Сколько же времени отводить на домашку? Вот ответ психолога.