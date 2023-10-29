Родителям дали советы, как говорить с подростками о сексе

По словам эксперта, родители редко обсуждают тему половых отношений с детьми, но делать это нужно. Иногда именно из-за отсутствия знаний в этом вопросе и возникают проблемы.

Для подростков интересоваться интимной стороной жизни — естественный процесс созревания, объяснила врач. При этом важно, чтобы он не завлёк ребёнка слишком сильно и не подтолкнул к незаконным действиям. Также из-за вашего разговора о сексе и контрацепции ребёнок должен понять, что обсуждение не равно вашему одобрению.

Во время беседы стоит объяснить вашему отпрыску, что такое безопасные половые отношения. Это прежде всего использование контрацепции и половой контакт по обоюдному согласию. Последнее предполагает, что партнёры спрашивают друг друга о том, согласен ли каждый из них на контакт. И ответ должен быть однозначным и чётким.

Для подростков главное средство контрацепции — презерватив. Важно объяснить ребёнку, что если его не использовать, то есть риск незапланированной беременности и заражения инфекциями.

Чтобы разговор прошёл гладко, стоит выбрать подходящее и удобное для всех время, тон без осуждений и подозрений. Повод к беседе можно найти в художественном фильме или книге, где поднимаются схожие вопросы, уточнила гинеколог.

В подростковом возрасте дети часто тянутся не только к противоположному полу, но и к алкоголю. Что их толкает к этому, можно узнать тут.