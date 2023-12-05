Родителям объяснили, что делать с непослушными детьми

Подобное поведение не стоит закреплять и идти у него на поводу, отметила психолог.

«Верните себе бразды правления — никакой травмы этим вы ему не нанесёте! Когда ребёнок начинает "выкручивать руки", говоря "вы мне всю жизнь испортили! вы виноваты в моих проблемах!", это свидетельствует о том, что он осмыслил некий опыт, и начал интерпретировать его в свою пользу», — сказала она amic.ru.

По словам Головиной, родители в любом случае наносят ребёнку эмоциональный дискомфорт, ведь именно они вынуждены объяснять, что в этом мире можно, а что — нет. Но, например, запрет на посещение ночного клуба и скандал дочери в ответ на это не несут ей психотравмы. В дальнейшем она сама поймёт, почему родители ограждали, и сделает то же самое уже в отношении своей дочери.

Каждый ребёнок в какой-то момент начинает задавать вопросы «про это». О том, как говорить с детьми на щекотливые темы, читайте в этом материале.