Родителям объяснили, что должен уметь ребёнок перед детским садом

По словам специалиста, чтобы адаптация ребёнка проходила быстро, необходимо подготовиться к этому этапу заранее всем членам семьи. Также важно перевести малыша на один дневной сон, чтобы он не выбивался из общего режима. Всему остальному ребёнок быстро и безболезненно научится в детском саду. Тем более, что с другими детьми обучение пройдёт веселее.

По словам Комковой, для ребёнка важно, чтобы родители и домашние готовы были отпустить его в это самостоятельное плавание и поддерживали, если что-то получися не сразу.

Психолог отметила, что многие отдают детей в сад к трём годам — и правильно делают. Этот возраст наиболее благоприятен для посещения детского учреждения.

Список навыков

Собеседница «Секрета фирмы» подчеркнула, что этот список усреднённый, и каждый малыш индивидуален.

1. Самообслуживание

По словам психолога, ребёнок должен обладать простейшими навыками самообслуживания:

надевать и снимать с себя одежду;

надевать и снимать обувь;

уметь пользоваться ложкой и пить из чашки;

проситься на горшок;

самостоятельно мыть руки и умываться;

складывать свою одежду.

2. Контакт со взрослыми и детьми

«Чтоб ребёнок комфортно себя чувствовал в детском саду, он должен научиться не бояться обращаться за помощью к взрослому. Понимать обращённую к нему речь. Иметь представление о том, что можно делать, а что нельзя. Проявлять интерес в игре к другим детям», — подчеркнула эксперт.

3. Самостоятельность

Понятно, что в три года к ней готов не каждый малыш, но, по словам Комковой, важно стремление.

В то же время психолог напомнила, что «ломать» ребёнка в угоду взрослым не стоит — развитие каждого малыша идёт в только ему необходимом темпе. «Ищите детские сады, где вашего малыша примут таким, каков он есть и будут мягко направлять в его дальнейшем развитии», — заключила она.

Но даже идеальная подготовка не убережёт от того, что в один день малыш не захочет идти в садик. Причин здесь может быть несколько. О них подробно рассказали в этом материале.