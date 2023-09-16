Родителям объяснили, что должен уметь ребёнок перед детским садом
Детский сад — всегда непростой этап в жизни ребёнка и его родителей. Мама и папа стараются подготовить своё чадо к переменам так, чтобы малыш не почувствовал дискомфорта. Но так бывает не всегда. При этом определённые стандарты по навыкам, которым ребёнок должен владеть перед тем, как отправиться в садик, всё же есть. О них рассказала детский и семейный психолог Pelican Country Club Ольга Комкова.
По словам специалиста, чтобы адаптация ребёнка проходила быстро, необходимо подготовиться к этому этапу заранее всем членам семьи. Также важно перевести малыша на один дневной сон, чтобы он не выбивался из общего режима. Всему остальному ребёнок быстро и безболезненно научится в детском саду. Тем более, что с другими детьми обучение пройдёт веселее.
По словам Комковой, для ребёнка важно, чтобы родители и домашние готовы были отпустить его в это самостоятельное плавание и поддерживали, если что-то получися не сразу.
Психолог отметила, что многие отдают детей в сад к трём годам — и правильно делают. Этот возраст наиболее благоприятен для посещения детского учреждения.
Список навыков
Собеседница «Секрета фирмы» подчеркнула, что этот список усреднённый, и каждый малыш индивидуален.
1. Самообслуживание
По словам психолога, ребёнок должен обладать простейшими навыками самообслуживания:
- надевать и снимать с себя одежду;
- надевать и снимать обувь;
- уметь пользоваться ложкой и пить из чашки;
- проситься на горшок;
- самостоятельно мыть руки и умываться;
- складывать свою одежду.
2. Контакт со взрослыми и детьми
«Чтоб ребёнок комфортно себя чувствовал в детском саду, он должен научиться не бояться обращаться за помощью к взрослому. Понимать обращённую к нему речь. Иметь представление о том, что можно делать, а что нельзя. Проявлять интерес в игре к другим детям», — подчеркнула эксперт.
3. Самостоятельность
Понятно, что в три года к ней готов не каждый малыш, но, по словам Комковой, важно стремление.
В то же время психолог напомнила, что «ломать» ребёнка в угоду взрослым не стоит — развитие каждого малыша идёт в только ему необходимом темпе. «Ищите детские сады, где вашего малыша примут таким, каков он есть и будут мягко направлять в его дальнейшем развитии», — заключила она.
Но даже идеальная подготовка не убережёт от того, что в один день малыш не захочет идти в садик. Причин здесь может быть несколько. О них подробно рассказали в этом материале.