Родителям объяснили, как говорить с ребёнком на щекотливые темы

Из-за неотвеченных вопросов и пониженной самооценки ребёнок будет чувствовать себя неуверенно в общении со сверстниками, предупредила Гольдштейн. Как же тогда выкрутиться в неловкой ситуации?

Если ребёнок задаёт вопросы по типу «откуда берутся дети?» или «что будет после смерти?», психолог посоветовала придерживаться следующих рекомендаций:

начинайте разговаривать с ребёнком заранее, до того, как у него появится доступ к интернету;

обсудите с близкими, как будете отвечать малышу. Ведь если он от разных родственников будет получать разные по смыслу ответы, ему покажется, что его обманывают;

говорите с ребёнком на его уровне развития, шутите и приводите примеры;

не ругайте за просмотр видео или попытки найти ответ на вопрос в интернете;

будьте готовы к тому, что у ребёнка будет своё мнение на заданный вопрос.

Ранее учёные выяснили, что вторые дети в семье, в особенности мальчики, более склонны проявлять бунтарское поведение. В чём кроется причина — узнайте здесь.