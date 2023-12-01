Родителям объяснили, как говорить с ребёнком на щекотливые темы
Дети иногда задают родителям такие вопросы, что сначала даже и не знаешь, как правильно отвечать. И нужно ли отвечать вообще. Многие папы и мамы ловко переводят тему в полной уверенности, что малыш свой вопрос забудет. Однако психолог дистанционной «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн подчеркнула, что дети не забывают вопросы, на которые не получают ответов от родителей. Мало того, игнор может понизить их самооценку.
Из-за неотвеченных вопросов и пониженной самооценки ребёнок будет чувствовать себя неуверенно в общении со сверстниками, предупредила Гольдштейн. Как же тогда выкрутиться в неловкой ситуации?
Если ребёнок задаёт вопросы по типу «откуда берутся дети?» или «что будет после смерти?», психолог посоветовала придерживаться следующих рекомендаций:
- начинайте разговаривать с ребёнком заранее, до того, как у него появится доступ к интернету;
- обсудите с близкими, как будете отвечать малышу. Ведь если он от разных родственников будет получать разные по смыслу ответы, ему покажется, что его обманывают;
- говорите с ребёнком на его уровне развития, шутите и приводите примеры;
- не ругайте за просмотр видео или попытки найти ответ на вопрос в интернете;
- будьте готовы к тому, что у ребёнка будет своё мнение на заданный вопрос.
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