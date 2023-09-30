Родителям объяснили, как понять, что нанятый репетитор не подходит ребёнку
Учебный год идёт уже полным ходом, и все проблемы с этим связанные начинают постепенно сваливаться на головы не только школьнков, но и их родителей. Кого-то беспокоит низкая успеваемость детей или отставание от программы, а другие переживают, как их чадо сдаст экзамены. Тут и появляется желание нанять ребёнку репетитора. Психолог Анастасия Екушевская рассказала, как понять, что частные занятия с преподавателем лишь истощает семейный бюджет и пользы не приносит.
© Stable Diffusion
По словам академического директора онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасии Екушевской, в первую очередь школьник не должен скучать на занятиях у репетитора и ждать, когда же они наконец-то закончатся. Важно, чтобы у ребёнка и учителя всё-таки получилось найти контакт, иначе даже самый хороший специалист ничем не поможет.
Ещё один момент — никаких дружеских отношений между репетитором и подопечным быть не должно, когда оба проводят большую часть урока за разговорами на интересную ребёнку тему.
«Результаты на словах — тревожный звоночек. Хороший специалист обязательно сформулирует реалистичные цели для конкретного ученика. Рекомендую насторожиться, если вам обещают высший балл на экзамене за короткий срок с нуля или стартуя с низкой успеваемости», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Более того, если школьник месяц не может освоить какую-то тему, значит, педагог и подача материала ему не подходят. Не забывайте также обращать внимание на специализацию педагога. Если вам нужен репетитор для подготовки к ЕГЭ, стоит выяснить, как долго он занимается этим направлением и какие результаты были у его учеников.
«Кроме того, требования к ученикам в школах, а также КИМы и кодификаторы ЕГЭ постоянно меняются, поэтому важно, чтобы репетитор ежегодно актуализировал образовательный контент, материалы для подготовки и собственные знания об экзаменах», — указала Екушевская.
Если же ваша цель — подтянуть успеваемость ребёнка в школе, то специалист должен специализироваться именно на подобных запросах и досконально знать школьную программу.