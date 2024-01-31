Жизнь
Опубликовано 31 января 2024, 22:00
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Родителям объяснили, когда пора вести ребёнка к психологу

Дети и подростки не всегда могут справиться с кризисами взросления самостоятельно. Если на каком-то этапе у них начинаются трудности, родителям стоит подумать о том, чтобы показать своё чадо психологу. Как по поведению ребёнка понять, нужен ли ему такой специалист, рассказал автор дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.
Freepik

Freepik

Первое, что должно насторожить, — изменившееся поведение и перепады настроения. Вот типичные «красные флажки»:

  • внезапная агрессия, раздражительность, апатичность, беспокойство без очевидной причины со стороны ребёнка;
  • ребёнок начал регулярно плакать, кричать, биться, убегать, прятаться;
  • другая сторона медали — ребёнок становится слишком послушным и дружелюбным;
  • ребёнок стал резко замкнутым и молчаливым,
  • неожиданные приступы страха, одновременно демонстрация скуки и общая неудовлетворённость.

Важно также наблюдать, как ребёнок относится к учёбе. Если он завалил все предметы, безразличен к ЕГЭ и в целом равнодушен к будущему, это тревожный сигнал. Также должны насторожить появившиеся у ребёнка трудности с вниманием, мышлением, речью и письмом.

Помимо перемен в поведении, могут начаться проблемы со сном, аппетитом, туалетом и гигиеной.

Если такие сигналы длительные, частые, интенсивные или мешают ребёнку нормально жить, учиться и общаться, это точно повод обратиться к психологу, отметил Самбурский в беседе с «Газетой.ru». Дело в том, что подросткам бывает проще обсудить проблемы с посторонним, чем с родителями.

Ещё одна частая загвоздка в воспитании детей — применение наказания. Часто родители уходят в этом вопросе в две крайности: либо держат ребёнка в строгости, либо позволяют ему вообще всё. Обе тактики неверны. Как надо поступать, если ребёнок провинился, читайте тут.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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