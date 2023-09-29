Родителям посоветовали не делать уроки с детьми — и вот почему

Для того чтобы учить чему-то ребёнка, нужны специальные педагогические навыки. Причём нужны не только методические знания, но и сильнейшая эмпатия — ощущение состояния другого человека. Кроме того, педагог должен владеть своим ресурсом и знать, что делать, когда его нет.

Словом, учить детей может только «очень специальный человек», отметил Колмановский в подкасте для News.ru. По его словам, разница между математиком и учителем математики такая же, как между математиком и виолончелистом.

Если у ребёнка не идёт какой-то предмет или в целом он не блещет в учёбе, возможно, причина не в том, что он чего-то не понимает, а в отсутствии «куража», предположил психолог. Решать такие задачи как раз должна школа и учителя, а они взваливают это на плечи родителей.

По мнению Колмановского, школьнику может потребоваться репетитор только в безнадёжных случаях. И его задача не подогнать ребёнка по школьной программе и не подготовить к ЕГЭ, а построить урок так, чтобы школьник с самого начала занятия почувствовал, что он может сделать задание самостоятельно.