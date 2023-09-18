Родителям рассказали, чем опасна детская песочница

Опасности песочницы

Паразиты. Одно дело, когда песочница занята детьми, но когда они уходят домой, территория остаётся свободной для посещения, и этим пользуются птицы, собаки, кошки и порой даже грызуны. После себя они могут оставить не только бардак, но и личные отходы.

А ведь в фекалиях и шерсти могут быть лямблии, острицы, токсокары и прочие вредители. Ладно если малыш отделается аллергией, но бывает и так, что он может подхватить и более серьёзную заразу.

Инфекции. Как раз в целях их предотвращения родители обычно просят малышей не тянуть грязные руки к лицу и ничего не облизывать. Именно таким способом ребёнок и подхватывает кишечные инфекции: облизал игрушку в песке, да или просто засунул палец в рот.

Столбняк. В старой песочнице могут быть как минимум обломки её досок или гвозди. От этого можно заразиться столбняком, если ребёнок поранится. Новая тоже не гарант безопасности — забросить можно всё что угодно.

Респираторные заболевания. Но не думайте, что это зарыто где-то в песке. Ведь на площадках дети общаются, причём близко друг к другу, а здоровые среди них не все и не всегда. Отсюда и зараза.

Как защитить ребёнка в песочнице

Чтобы ваше чадо не подхватило ничего в песочнице, необходимо своевременно делать ему прививки (от того же столбняка например). также эксперты Роспотребнадзора советуют: