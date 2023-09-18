Родителям рассказали, чем опасна детская песочница
Песочницы есть почти в каждом дворе, и дети с удовольствием в них играют. Однако помимо досуга и площадки для творчества, есть и негативные стороны этого места встречи для карапузов. Ведь вирусы, бактерии и паразиты — можно сказать, коренные жители песочниц. А всё потому, что детские игровые площадки часто посещают незваные гости: собаки, кошки, грызуны и птицы. Все они — потенциальные источники инфекций.
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Опасности песочницы
Паразиты. Одно дело, когда песочница занята детьми, но когда они уходят домой, территория остаётся свободной для посещения, и этим пользуются птицы, собаки, кошки и порой даже грызуны. После себя они могут оставить не только бардак, но и личные отходы.
А ведь в фекалиях и шерсти могут быть лямблии, острицы, токсокары и прочие вредители. Ладно если малыш отделается аллергией, но бывает и так, что он может подхватить и более серьёзную заразу.
Инфекции. Как раз в целях их предотвращения родители обычно просят малышей не тянуть грязные руки к лицу и ничего не облизывать. Именно таким способом ребёнок и подхватывает кишечные инфекции: облизал игрушку в песке, да или просто засунул палец в рот.
Столбняк. В старой песочнице могут быть как минимум обломки её досок или гвозди. От этого можно заразиться столбняком, если ребёнок поранится. Новая тоже не гарант безопасности — забросить можно всё что угодно.
Респираторные заболевания. Но не думайте, что это зарыто где-то в песке. Ведь на площадках дети общаются, причём близко друг к другу, а здоровые среди них не все и не всегда. Отсюда и зараза.
Как защитить ребёнка в песочнице
Чтобы ваше чадо не подхватило ничего в песочнице, необходимо своевременно делать ему прививки (от того же столбняка например). также эксперты Роспотребнадзора советуют:
- осматривать песочницу перед тем, как ребёнок в неё залезет;
- пока он там, следить, чтобы ничего не облизывал;
- мыть руки и игрушки после прогулки;
- не кормить птиц рядом с песочницей.