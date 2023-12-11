Родителям рассказали, что делать с сериалом «Слово пацана»

Во время просмотра родителям стоит обсудить с детьми наиболее яркие и спорные моменты сериала, заявил специалист amic.ru.

По его словам, наблюдать за жизнью бандитов, которые живут на широкую ногу и легко нарушают границы дозволенного, всегда волнительно. Однако зрители понимают, что за такую жизнь придётся ответить перед законом.

Так что всё происходящее на экране — источник развлечения, а не пример для подражания. Самому сериалу психолог УФСИН предрёк недолгую жизнь. «Пошумят и так же легко забудут», — сказал он.