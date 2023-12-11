Родителям рассказали, что делать с сериалом «Слово пацана»
Родителям нет смысла запрещать своим детям смотреть модный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил старший психолог СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю Станислав Сутормин. По его словам, современные подростки всё равно найдут способ посмотреть сериал тайком. Так что родителям стоит не бороться с фильмом, а посмотреть его вместе с детьми. И вот зачем.
© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»/kinopoisk.ru
Во время просмотра родителям стоит обсудить с детьми наиболее яркие и спорные моменты сериала, заявил специалист amic.ru.
По его словам, наблюдать за жизнью бандитов, которые живут на широкую ногу и легко нарушают границы дозволенного, всегда волнительно. Однако зрители понимают, что за такую жизнь придётся ответить перед законом.
Так что всё происходящее на экране — источник развлечения, а не пример для подражания. Самому сериалу психолог УФСИН предрёк недолгую жизнь. «Пошумят и так же легко забудут», — сказал он.