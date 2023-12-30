А теперь поедем к бабушке. Родителям дали советы, как развлечь ребёнка на каникулах

Если вашей фантазии не хватает на придумывание досуговых мероприятий, психолог назвала несколько вариантов. К примеру, можно вместе навестить родственников и друзей, выбраться в парк, музей или на каток в своём городе или съездить на экскурсию в соседний. А ещё можно сходить на картинг, скалодром, в бассейн, аквапарк и покататься на лошадях.

При этом важно всё равно соблюдать режим дня и побольше бывать на свежем воздухе. И не забывать сверяться с ребёнком, куда он хочет пойти и чем заняться.

А ещё важно соблюдать баланс активного и пассивного времяпрепровождения, чтобы после праздников ребёнку не понадобились ещё одни каникулы на то, чтобы прийти в себя, сказала детский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы «Известиям».

Хотя дети очень ждут Новый год, веселье допоздна приводит к тому, что они часто начинают капризничать. Вот несколько советов для родителей, как этого избежать.