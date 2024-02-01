Жизнь
Опубликовано 01 февраля 2024, 05:00
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Родителям рассказали, как правильно одеть ребёнка на улицу зимой

Любой врач подтвердит, что отсутствие прогулок на свежем воздухе плохо сказывается на здоровье детей. Так что даже мороз до −15 градусов — не повод запирать своё чадо дома. А чтобы прогулка не закончилась простудой, нужно всего лишь правильно собрать его на улицу. Как одеть ребёнка в мороз, рассказал врач травматолог-ортопед Александр Саутенко.
Freepik

Freepik

Одеваться на зимнюю прогулку лучше многослойно, посоветовал врач. На тело нужна маечка из хлопка, поверх неё — футболка с длинными рукавами, потом кофточка или толстовка из флиса. На ноги ребёнку стоит одеть сначала колготки, а потом флисовые штаны.

Верхняя одежда должна быть из непромокаемых тканей. Также в мороз на ребёнке обязательно должна быть шапка, шарф и перчатки или варежки.

В сильный мороз на ноги нужно надеть шерстяные носки. В обуви обязательно должны быть стельки. А сама она ни в коем случае не должна быть тесной, иначе есть риск обморожения, предупредил заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы.

В такой одежде ребёнок вполне комфортно проведёт на улице час. При этом обязательно побольше двигаться. А если ребёнок начинает жаловаться, что ему холодно, стоит сразу же идти домой, заключил врач в разговоре с «Аргументами и фактами».

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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