Родителям рассказали о пользе карточных игр для детей. Но есть нюанс
Бытует мнение, что любые азартные карточные игры вредят детям. Но, по словам детского психолога Екатерины Маденко, это миф. Ведь игры в карты развивают и математические способности, и стратегию, и логическое мышление. Среди таких полезных карточных игр, которым можно научить ребёнка, — «дурак», «пьяница», «сто одно», «козёл» и даже покер. Правда, тут важно соблюдать одно правило.
© Stable Diffusion
Специалист предупредила, что раньше шести лет не стоит с ребёнком играть в карточные игры. А самое главное — никаких игр на реальные деньги.
«Говорите детям, что игры на деньги запрещены, даже если уговаривают. Объясните, что это приводит не только к нарушению закона, но и к сильным зависимостям, с которыми человек самостоятельно справиться не может», — подчеркнула Маденко в беседе с News.ru.
Психолог указала, что адреналиновая игла возникает так же, как и любая зависимость. Будь то игровая, алкогольная или наркотическая.
Маденко также отметила, что азарт — сильная эмоция, возникающая в процессе любой деятельности. Во время игры в карты родителям стоит обратить внимание, какой уровень азарта проявляется у ребёнка.
Ранее психолог Марина Философ рассказала, как правильно наказывать детей, чтобы не навредить их психики бесповоротно.