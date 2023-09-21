Родителям рассказали о пользе карточных игр для детей. Но есть нюанс

Специалист предупредила, что раньше шести лет не стоит с ребёнком играть в карточные игры. А самое главное — никаких игр на реальные деньги.

«Говорите детям, что игры на деньги запрещены, даже если уговаривают. Объясните, что это приводит не только к нарушению закона, но и к сильным зависимостям, с которыми человек самостоятельно справиться не может», — подчеркнула Маденко в беседе с News.ru.

Психолог указала, что адреналиновая игла возникает так же, как и любая зависимость. Будь то игровая, алкогольная или наркотическая.

Маденко также отметила, что азарт — сильная эмоция, возникающая в процессе любой деятельности. Во время игры в карты родителям стоит обратить внимание, какой уровень азарта проявляется у ребёнка.

Ранее психолог Марина Философ рассказала, как правильно наказывать детей, чтобы не навредить их психики бесповоротно.