Родителям рассказали, сколько сладостей давать детям
Вопрос со сладким остро стоит для многих родителей. Дети постоянно просят всякие вредности вроде конфет, мороженого, пирожных и т.п. Стоит ли поддаваться уговорам? Совсем исключить такие продукты, пожалуй, невозможно. Однако важно контролировать количество сладкого в рационе ребёнка. Как это сделать, рассказала врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.
Норму сладкого для ребёнка для удобства определяют в кубиках рафинированного сахара, рассказала педиатр. При этом все продукты, в которых есть сахар (мёд, сиропы, конфеты и т.п.) объединяют в одну категорию.
Сколько сахара давать ребёнку рассчитывается, исходя из того, что 1 кубик рафинада — это 4 г:
- детям до 2 лет лучше не давать сахар вообще;
- от 4 до 6 лет — не более 5 кубиков,
- от 7 до 10 лет — максимум 6 кубиков,
- от 10 до 18 лет — не более 7 кубиков.
В составе продуктов обязательно указывается количество сахара, добавила педиатр. Причём не надо вестись на надпись «Без сахара». К примеру, некоторые производители вместо него используют подсластители — сахарный сироп, патоку, мёд или фруктозу, подчеркнула врач в беседе с РИАМО.
Чем опасен переизбыток сахара для ребёнка — читайте тут.