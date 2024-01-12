Родителям рассказали, сколько сладостей давать детям

Норму сладкого для ребёнка для удобства определяют в кубиках рафинированного сахара, рассказала педиатр. При этом все продукты, в которых есть сахар (мёд, сиропы, конфеты и т.п.) объединяют в одну категорию.

Сколько сахара давать ребёнку рассчитывается, исходя из того, что 1 кубик рафинада — это 4 г:

детям до 2 лет лучше не давать сахар вообще;

от 4 до 6 лет — не более 5 кубиков,

от 7 до 10 лет — максимум 6 кубиков,

от 10 до 18 лет — не более 7 кубиков.

В составе продуктов обязательно указывается количество сахара, добавила педиатр. Причём не надо вестись на надпись «Без сахара». К примеру, некоторые производители вместо него используют подсластители — сахарный сироп, патоку, мёд или фруктозу, подчеркнула врач в беседе с РИАМО.

Чем опасен переизбыток сахара для ребёнка — читайте тут.