Роман Костомаров выступил в шоу в роли Железного Дровосека и довёл жюри до слёз

Спортсмена раскрыли в четвёртом выпуске шоу. Он был там Железным Дровосеком. Это литературный персонаж, которого лишили ног, рук и головы, а его друг заменил ему все конечности на железные.

Костомаров выступил с песней Игоря Корнелюка «Город, которого нет» и растрогал жюри. Как рассказал певец Сергей Лазарев, это первый аватар, который довёл их до слёз.

Кстати, фигурист уже участвовал в подобном шоу — в «Маске», где артисты прятались в костюмах животных, он был в образе Пса.

Куда важнее для Костомарова не шоу, а его любимое фигурное катание, которым спортсмен занимался долгие годы и в котором добился огромных успехов, в том числе став олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трёхкратным — Европы и так далее. Несмотря на то что теперь фигурист вынужден ходить на протезах, он уже попробовал выйти на лёд.