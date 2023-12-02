Жизнь
20:40, 02 декабря 2023
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Рому Жукова из-за больших долгов ищут судебные приставы. Певец всё отрицает

Бывший участник некогда популярной группы «Мираж» 56-летний Роман Жуков заинтересовал судебных приставов из накопившейся задолженности. По данным телеграм-канала Mash, речь идёт о крупной сумме — более 500 000 рублей. В эту сумму вошли просроченные им кредиты и накопившиеся штрафы ГИБДД. Однако сам певец отрицает, что у него есть такие проблемы.

Рому Жукова из-за больших долгов ищут судебные приставы. Певец всё отрицает
© Скриншот/YouTube-канал «Олеся Петрова»

Жуков заявил Mash, что всё исправно оплачивает, а ещё и по 300 000 рублей алиментов каждый месяц отдаёт бывшей жене. Певец добавил, что та клевещет на него из-за желания публичности.

Речь о Елене, с которой он прожил 2005 по 2017 год. За это время у пары родилось семеро детей.

В октябре женщина рассказала о том, что Жуков платит алименты не в полном объёме, а ещё и заставляет присылать отчёты о том, на что она их тратит.

До этого рэпер Гуф пожаловался на то, что его бывшая жена запросила слишком большие алименты. По его словам, такую сумму он не потянет.

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