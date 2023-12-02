Рому Жукова из-за больших долгов ищут судебные приставы. Певец всё отрицает

Жуков заявил Mash, что всё исправно оплачивает, а ещё и по 300 000 рублей алиментов каждый месяц отдаёт бывшей жене. Певец добавил, что та клевещет на него из-за желания публичности.

Речь о Елене, с которой он прожил 2005 по 2017 год. За это время у пары родилось семеро детей.

В октябре женщина рассказала о том, что Жуков платит алименты не в полном объёме, а ещё и заставляет присылать отчёты о том, на что она их тратит.

До этого рэпер Гуф пожаловался на то, что его бывшая жена запросила слишком большие алименты. По его словам, такую сумму он не потянет.