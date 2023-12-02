Роналду предъявили коллективный иск на $1 млрд. Что он натворил?
Криштиану Роналду за свою жизнь успел оказаться не только в списке лучших футболистов всех времён, но и стать одним из самых востребованных спортсменов в мире рекламы. Правда, участие в одной из них теперь может выйти ему боком. Во время чемпионата мира по футболу 2022 года спортсмен продвигал криптобиржу, которая оказалась замешана в отмывании денег.
В итоге публика посчитала, что Роналду должен ответить за рекламирование нечистой компании, и подала коллективный иск на немалую сумму — $1 млрд. Это около 90 млрд рублей.
По мнению истцов, спортсмен должен был знать, что на самом деле продаёт криптобиржа, ведь у него самого есть опыт инвестирования и возможность проконсультировать у квалифицированных людей.
Криптобиржу рекламировало немало всемирно известных спортсменов. Под ударом также может оказаться, например, другой футболист из списка самых лучший — аргентинец Лионель Месси.
А в России огромную сумму требуют с организатора марафонов желании Елены Блиновской. На неё открыто дело о неуплате налогов. По данным телеграм-канала SHOT, речь о более чем 1,4 млрд рублей.