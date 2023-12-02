Роналду предъявили коллективный иск на $1 млрд. Что он натворил?

В итоге публика посчитала, что Роналду должен ответить за рекламирование нечистой компании, и подала коллективный иск на немалую сумму — $1 млрд. Это около 90 млрд рублей.

По мнению истцов, спортсмен должен был знать, что на самом деле продаёт криптобиржа, ведь у него самого есть опыт инвестирования и возможность проконсультировать у квалифицированных людей.

Криптобиржу рекламировало немало всемирно известных спортсменов. Под ударом также может оказаться, например, другой футболист из списка самых лучший — аргентинец Лионель Месси.

А в России огромную сумму требуют с организатора марафонов желании Елены Блиновской. На неё открыто дело о неуплате налогов. По данным телеграм-канала SHOT, речь о более чем 1,4 млрд рублей.