Российская «Дюймовочка» родила малыша весом более 3 кг. Генетическая лотерея в действии
Эта жительница Калуги надолго запомнится врачам местного перинатального центра. Пациентка изначально удивила размерами — в 27 лет её рост составил 136 см, а вес — 48 кг. Миниатюрная девушка вряд ли смогла бы родить сама, поэтому врачи решили провести кесарево сечение, чтобы не подвергать ненужной опасности и будущую маму, и ребёнка.
В итоге всё завершилось хорошо, но врачей пациентка поразила во второй раз, когда оказалось, что её ребёнок весит почти 3,5 кг, а рост у него достигает 52 см. Сейчас мама-Дюймовочка и дочь находятся в больнице под присмотром врачей. Но чувствуют они себя хорошо и ждут выписки.
Бывают случаи, когда мама узнаёт о беременности только в момент родов. Причём происходит это не только с молодыми и неопытными девушками, но и многодетными мамами. Так случилось с женщиной из города Итаугуа, Парагвай. А чем всё закончилось, можно узнать здесь.