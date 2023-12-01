Российская «Дюймовочка» родила малыша весом более 3 кг. Генетическая лотерея в действии

В итоге всё завершилось хорошо, но врачей пациентка поразила во второй раз, когда оказалось, что её ребёнок весит почти 3,5 кг, а рост у него достигает 52 см. Сейчас мама-Дюймовочка и дочь находятся в больнице под присмотром врачей. Но чувствуют они себя хорошо и ждут выписки.

Бывают случаи, когда мама узнаёт о беременности только в момент родов. Причём происходит это не только с молодыми и неопытными девушками, но и многодетными мамами. Так случилось с женщиной из города Итаугуа, Парагвай. А чем всё закончилось, можно узнать здесь.