Российская школьница покурила и умерла. Электронку она прятала в трусах

Как сообщил телеграм-канал Shot, школьница жила в благополучной семье. У неё были младшие брат и сестра. Как-то ночью отец проснулся из-за странных звуков в их шестикомнатной квартире. Когда он зашёл в комнату дочери, то та лежала на кровати, дергаясь и хрипя. На вопросы она уже не могла ответить. Родители как можно быстрее постарались отнести её в машину и привезти в больницу, но там врачи помочь уже ничем не смогли. Школьница скончалась.

Пока точная причина смерти девочки не установлена, но электронную сигарету уже отправили на экспертизу.

Ранее россиян предупредили о смертельной опасности электронных сигарет.