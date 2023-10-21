Российская школьница покурила и умерла. Электронку она прятала в трусах
В подмосковном Электрогорске (Павлово-Посадский городский округ) 16-летняя школьница умерла после того, как покурила электронную сигарету. Видимо, она баловалась не первый раз: чтобы родители не заметили электронку, они прятала её в нижнем белье и парила по ночам. В ту роковую ночь ей стало плохо сразу после того, как она покурила. Скорая, которая приехала на место, не смогла ей помочь.
Как сообщил телеграм-канал Shot, школьница жила в благополучной семье. У неё были младшие брат и сестра. Как-то ночью отец проснулся из-за странных звуков в их шестикомнатной квартире. Когда он зашёл в комнату дочери, то та лежала на кровати, дергаясь и хрипя. На вопросы она уже не могла ответить. Родители как можно быстрее постарались отнести её в машину и привезти в больницу, но там врачи помочь уже ничем не смогли. Школьница скончалась.
Пока точная причина смерти девочки не установлена, но электронную сигарету уже отправили на экспертизу.
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