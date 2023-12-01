Российская школьница внезапно умерла на уроке хореографии

Школьница потеряла сознание и упала на пол. Мать, которая пришла забрать её с занятия, застала девочку задыхающейся.

Погибшая не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на здоровье. По словам родительницы, ничто не предвещало беды — день был спокойный и совершенно обычный.

Врачи выяснили, что у ребёнка случилась внезапная клиническая смерть. Подобное в 12 лет пережил её отец, но врачи смогли его откачать, узнал телеграм-канал.

До этого мы рассказывали, как блогерша чуть не умерла из-за ароматических свечей. Она зажгла сразу пять штук и оставила их на весь день. Девушке стало настолько плохо, что пришлось везти её к врачам.