Российская школьница внезапно умерла на уроке хореографии
Смерть неизбежна для каждого человека, но, бывает, она приходит совсем внезапно и к совсем молодым. Так, например, в Санкт-Петербурге неожиданно умерла ученица седьмого класса. Девочка была на вечернем занятии по хореографии в местном доме творчества, и всё шло как обычно, пока ей вдруг не стало плохо. Подробности этой истории рассказал «Mash на Мойке».
Школьница потеряла сознание и упала на пол. Мать, которая пришла забрать её с занятия, застала девочку задыхающейся.
Погибшая не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на здоровье. По словам родительницы, ничто не предвещало беды — день был спокойный и совершенно обычный.
Врачи выяснили, что у ребёнка случилась внезапная клиническая смерть. Подобное в 12 лет пережил её отец, но врачи смогли его откачать, узнал телеграм-канал.
До этого мы рассказывали, как блогерша чуть не умерла из-за ароматических свечей. Она зажгла сразу пять штук и оставила их на весь день. Девушке стало настолько плохо, что пришлось везти её к врачам.