Российская спортсменка-конькобежка умерла в 20 лет
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет. Информация об этом поступила от Союза конькобежцев России. Причина смерти девушки не известна. В организации выразили соболезнования родным и близким Середы, а её смерть назвали большой утратой для конькобежной семьи. Спортсменка занимала призовые места на Кубке России в 2022 и 2023 годах.
Собз конькобежцев России
По данным телеграм-канала Shot, Середа скончалась в больнице в Уфе из-за осложнений после гриппа. Конькобежка заразилась в начале декабря, затем легла в больницу с осложнениями. Там она впала в кому, спасти её не смогли. Похороны спортсменки пройдут в Саранске.
Анастасия Середа обучалась в Спортивной школе олимпийского резерва по шорт-треку.
В основном зачёте спортсменка представляла Санкт-Петербург, а в параллельном — Мордовию. В 2023 году Середа в составе команды из Санкт-Петербурга завоевала серебро в эстафете на 3000 м 2-го этапа Кубка России по конькобежному спорту.
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