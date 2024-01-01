Российские пенсионеры стали богаче в 2024 году. Неплохой сюрприз от деда Мороза

Несмотря на увеличение пенсии, достанется в январе 2024 года она далеко не всем. Те, кому социальные выплаты, в том числе и по старости, падают на карту в начале месяца, например, 8−9 числа, деньги получат только в феврале. Никакого обдиралова — им просто уже всё заплатили в конце прошлого года — 28−29 декабря. А те, кому выплаты приходят позже, получат обновлённую и увеличенную пенсию как обычно.

С 1 января выросла и минимальная зарплата на 18,5%, или 3000 рублей. В прошлом году МРОТ составлял 16 242 рубля, а теперь он будет 19 242 рубля. А вслед за ним подросли и различные пособия, например, по беременности и родам, временной нетрудоспособности, выплаты по больничным и другие.