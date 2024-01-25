Жизнь
Опубликовано 25 января 2024, 12:40
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Российские студенты смогут получить жильё. Для этого нужно только пожениться

В Госдуме предложили давать жильё женатым студентам. Инициатива принадлежит депутатам от фракции ЛДПР. Депутаты рассудили, что государство сейчас никак не поддерживает студенческие семьи, поэтому и разработали такой законопроект. Помимо жилья, некоторым учащимся в высших учебных заведениях хотят платить дополнительную стипендию. Рассказываем подробнее об инициативе депутатов.
Freepik/prostooleh

Freepik/prostooleh

Жильё, по задумке авторов законопроекта, смогут получить студенты-молодожёны, которые заключили брак во время учёбы. При этом неважно, очно или заочно они учатся.

Правда, селить женатых студентов собираются не в отдельные квартиры, а в комнаты «для совместного проживания» в общежитии. И только если у вуза есть такой жилищный фонд.

Отдельную меру поддержки депутаты придумали для студентов, которые вместе или в одиночку воспитывают детей. Им должны выплачивать дополнительную социальную стипендию от государства, заявили в ЛДПР. А вузы на своё усмотрение могут создавать условия для присмотра и ухода за детьми студентов.

Если поправки в закон «Об образовании» примут (пока документ только вносят в Госдуму), они начнут действовать уже с 1 июля 2024 года, сообщил ТАСС.

В России 25 января празднуют День студента, или Татьянин день. Откуда взялся этот праздник, какие традиции и приметы с ним связаны, рассказали тут.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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