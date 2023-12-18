Учёные объяснили, почему нельзя верить астрологам

Академики отмечают, что древность занятий астрологией не делает её наукой. По их мнению, приверженность астрологии стоит в одном ряду с пристрастием к курению и азартным играм.

Вот основные доводы академиков РАН против астрологии как науки:

субъективные выводы. В науке принято систематизировать и обобщать данные групп учёных, которые не зависят друг от друга и взаимно проверяют работы друг друга. Выводы астрологии не основаны на научных исследованиях;

уклонение от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений. К примеру, астрологи не предпринимают даже попыток объяснить, почему важен именно момент рождения человека, а не момент зачатия;

отсутствие методов проверки связи между небесными и земными явлениями.

Как считают учёные РАН, возможно, так много людей верит в астрологию, потому что мы склонны замечать факты, подтверждающие наши взгляды, и игнорировать аргументы, которые нам не нравятся.

По словам академика Анатолия Черепащука, этот меморандум в первую очередь адресован обывателям, которые ничего не понимают в науке. Учёные рекомендовали не обращаться к астрологам, когда речь идёт о принятии жизненно важных решений, а издательствам не публиковать астрологическую литературу, сообщил телеканал RTVI.

Чтобы что-то поменять в будущем, вместо астролога можно выбрать психолога. Вот как правильно это сделать.