Российские врачи вырезали пациенту «жабры». У него ничего не болело

У парня нашли доброкачественную опухоль — срединную кисту шеи. Это врождённая патология, которая образуется ещё в стадии эмбриона. Дело в том, что в области глотки есть жаберные карманы, которые участвуют в развитии и формировании структур головы и шеи. Если плод развивается нормально, они постепенно зарастают, но в некоторых случаях остаются и образуют различные виды кист.

По словам челюстно-лицевого хирурга Айнаш Алискендеровой, такая киста не опасна для жизни и иногда люди до глубокой старости не подозревают, что она есть.

«В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась», — рассказала она.

Парню провели операцию — удалили кисту и наложили косметический шов. Его уже выписали, чувствует себя хорошо.

А другие врачи из Московской области недавно помогли 11-летней девочке, которая жаловалась на вздутие живота. Оказалось, так давала о себе знать её вторая матка — орган загноился.