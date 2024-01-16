Жизнь
11:20, 16 января 2024
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Российские врачи вырезали пациенту «жабры». У него ничего не болело

Редким случаем пополнилась практика врачей челюстно-лицевой хирургии Пушкинской больницы им. профессора Розанова. 18-летний парень обратился к ним с жалобами на круглое образование на шее, которое становится всё больше и больше. Причём оно не болело, но вызывало эстетический дискомфорт. Врачи быстро поняли, в чём дело, и избавили пациента от проблемы.
Российские врачи вырезали пациенту «жабры». У него ничего не болело
© Страница Пушкинской больницы им. профессора Розанова В. Н. во «ВКонтакте»

У парня нашли доброкачественную опухоль — срединную кисту шеи. Это врождённая патология, которая образуется ещё в стадии эмбриона. Дело в том, что в области глотки есть жаберные карманы, которые участвуют в развитии и формировании структур головы и шеи. Если плод развивается нормально, они постепенно зарастают, но в некоторых случаях остаются и образуют различные виды кист.

По словам челюстно-лицевого хирурга Айнаш Алискендеровой, такая киста не опасна для жизни и иногда люди до глубокой старости не подозревают, что она есть.

«В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась», — рассказала она.

Парню провели операцию — удалили кисту и наложили косметический шов. Его уже выписали, чувствует себя хорошо.

А другие врачи из Московской области недавно помогли 11-летней девочке, которая жаловалась на вздутие живота. Оказалось, так давала о себе знать её вторая матка — орган загноился.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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